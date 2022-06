Tachirenses hablan sobre triunfo de Gustavo Petro

Luego de la victoria que obtuvo Gustavo Petro en las elecciones presidenciales de Colombia, el equipo de NTA consultó a los tachirenses sobre cómo ven esta elección y cómo afectaría la relación con Venezuela.

Tachirenses hablaron sobre el nuevo presidente de Colombia

Darcy Pantaleón, habitante de la frontera, aseguró, que es «una locura» lo que sucedió, indicando que los colombianos no tomaron el ejemplo de Venezuela y que tanto los ha afectado.

“No ven cómo la gente sigue huyendo hacia allá porque la están pasando mal aquí, y lo están viviendo ellos en carne propia, pues el éxodo de venezolanos para allá les ha traído muchos problemas. Es mala esa decisión porque van a comenzar como empezó Venezuela, Petro es un personaje igual a Chávez y empezará con las mismas políticas”, detalló.

Tachirenses preocupados

Para Yurima Pacheco, otra tachirense, expresó que es un retroceso para la política latinoamericana que ganara Petro. Manifestó que espera que esta victoria no afecte al país, pues según ella, existirá un movimiento ficticio de comercio y muchas otras cosas, pero para beneficios de los gobernantes y no de la ciudadanía.

“Mucha gente cree que con esta victoria van a abrir la frontera y todo se va a arreglar y no es así. Todos sabemos que esa realidad no existe. Esperemos que esto no afecte más la situación económica de Venezuela y que los colombianos no pasen lo que nosotros hemos pasando”, dijo.

Jóvenes tachirenses también preocupados

Angie Mojica, joven tachirense, manifestó que a pesar de no saber mucho de la política colombiana, espera que no afecte a nuestro país. «Esperemos que no, pero a medida que pase el tiempo veremos que pueda pasar allá con los jóvenes y espero no pase como aquí. Muchos se han ido porque no existen oportunidades y es fuerte, los que no tenemos como irnos debemos seguir aguantando” concluyó.

