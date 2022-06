CAF aprobó un crédito de $US400 millones para la recuperación económica de Bolivia

Según una nota informativa del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), la institución financiera informó que aprobó un crédito por hasta $US400 millones con el propósito de apoyar la gestión fiscal del Tesoro General de la Nación (TGN) de Bolivia para promover una recuperación del crecimiento económico del país de forma sustentable con el medio ambiente.

“Bolivia y los demás países de la región han hecho un esfuerzo ejemplar para enfrentar la pandemia, proteger a los más vulnerables, promover una senda de crecimiento económico que esté acorde con la lucha contra el cambio climático, y avanzar en la recuperación de los espacios fiscales y la estabilización de la deuda a mediano plazo. Este crédito está orientado a contribuir a la ejecución oportuna de los recursos públicos bolivianos, coadyuvando con la gestión presupuestaria territorial, como el aliado incondicional que somos”, dijo el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados.

De acuerdo a lo reseñado por el diario La Razón y por la nota informativa de la CAF, los recursos forman parte del Programa de Apoyo a la Gestión Presupuestaria denominado “Hacia la Acción Ambiental, Climática y Transparencia de las Finanzas Públicas”.

Este programa “busca fortalecer las finanzas públicas territoriales priorizando la sostenibilidad de sus inversiones y la mejora de la eficiencia de la capacidad administrativa y transparencia de los recursos públicos, mediante el reconocimiento de acciones de política y de reforma institucional”, precisa la nota.

Asimismo, señalaron que también son objetivos del Programa mejorar la evaluación de la capacidad de endeudamiento de las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs), es decir, de las gobernaciones y las alcaldías de los diferentes departamentos del país.

Entre 2017 y 2021, CAF aprobó operaciones crediticias a favor de Bolivia por $us 2.216 millones, que representa un promedio de $us 443 millones anuales; de los cuales, en el mismo periodo, desembolsó un total de $us 2.088 millones, que significa $us 418 millones de promedio anual de desembolso.

Con información de La Razón