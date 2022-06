Colombia Gustavo Petro ya habló con el secretario de Estado de los Estados Unidos

El presidente electo Gustavo Petro ha recibido mensajes de apoyo de diferentes personalidades internacionales, incluyendo al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.

Gustavo Petro contó, a través de su cuenta de Twitter, que sostuvo una conversación telefónica de 20 minutos con el secretario de Estado Blinken, quien lo felicitó por su triunfo.

Además dialogaron acerca del proceso de paz y las acciones en contra del cambio climático en América.

Blinken, desde ayer en la noche, había manifestado sus felicitaciones al presidente electo y al pueblo colombiano, así como expresó su interés de continuar con las relaciones sólidas con el nuevo Gobierno para “construir un hemisferio más democrático y equitativo”.

Congratulations to the Colombian people for exercising their right to vote and reaffirming the strength of their democracy. We look forward to continuing our strong partnership with President-Elect @petrogustavo and building a more democratic and equitable hemisphere.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 20, 2022