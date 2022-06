Escuela de Idiomas Modernos de la UCV no está en condiciones aptas

La presidente del Centro de Estudiantes de Idiomas Modernos de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Dayana Díaz, indicó que, al menos, 650 jóvenes universitarios inscritos en esa escuela no cuentan con espacios aptos para estudiar debido al deterioro de las instalaciones a causa del déficit presupuestario, situación que viola su derecho a la educación de calidad.

“La falta de sede propia nos afecta enormemente a los estudiantes de Idiomas Modernos, debido a que no contamos on las condiciones necesarias para tener un espacio donde disfrutar de nuestra vida universitaria”, manifestó Díaz en entrevista para Aula Abierta.

“Nuestro laboratorio de interpretación se ha visto bastante afectado; por tanto, (los estudiantes) no pueden asistir a hacer las prácticas, ni los simulacros necesarios. No tenemos una sala de traducción apta, ni sala de computación y no tenemos una biblioteca apta porque la infraestructura tiene problemas”, añadió Díaz.

También precisó que las instalaciones de la sede de la escuela tienen problemas de humedad, los pisos están deteriorados. Además, los equipos de estudios que hay en el lugar están dañados.

El panorama de la escuela de Idiomas Modernos de la UCV se repite en muchas universidades autónomas y experimentales del país, debido a la política de asfixia presupuestaria que el Gobierno mantiene en contra de las casas de estudios superiores y, en el caso de la Central de Venezuela, le deficiencia en el presupuesto para el período 2022 es superior al 98%, según los registros de Aula Abierta.

Cumplir el llamado a la semipresencialidad es casi imposible

Díaz detalló que los estudiantes recibieron un llamado a retornar a las aulas de clase bajo la modalidad semi-presencial. Una ordenanza que cuestiona, ya que para los estudiantes es difícil regresar a unos espacios donde no se ofrecen ni las más mínimas condiciones.

“¿Cómo se les exige a los estudiantes que cumplan con una modalidad semipresencial si no contamos con los espacios para que ellos puedan asistir?”, se preguntó.

Indicó que desde la dirigencia estudiantil se han presentado soluciones como ver clases netamente virtuales, pero las autoridades académicas se han negado.

El Gobierno no brindará apoyo

Díaz denunció que expusieron la situación de la escuela de Idiomas Modernos de la UCV a los encargados de la Misión Venezuela Bella, encargada por la Comisión Presidencial, para la supuesta recuperación de esta casa de estudio y la respuesta que obtuvieron es que esos espacios no están contemplados dentro del patrimonio universitario; por ende, a ellos no les compete la recuperación de la escuela.

“Incluso le hemos hecho llegar la información en reiteradas oportunidades, esperando una respuesta distinta”, aseveró.

Respecto a las autoridades universitarias, dijo que ellos conocen ampliamente la situación y no se han pronunciado.

Nota de prensa Aula Abierta