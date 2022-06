México | Revelaron los trucos de Piqué para serle infiel a Shakira sin ser descubierto

La separación de Gerard Piqué y Shakira tras 12 años de relación sigue haciendo ruido. Es que minuto a minuto va surgiendo información sobre los detalles del parón y el contexto en el que se produjo, además de las consecuencias que la repercusión mediática genera para el propio central goleador del Barcelona.

Esta vez, el programa Socialité en español describió los “trucos” que generó el defensor de 35 años para realizar sus salidas clandestinas sin ser descubiertas por los paparazzi. En dicho programa aseguraron que el feudo favorito del futbolista es un bar llamado La Traviesa. Allí, todavía según el espectáculo, trabajaría su amante. Uno de los compañeros de sus excursiones sería Riqui Puig, su compañero en el plantel culé.

Pero como se podía notar su presencia en el punto de encuentro, recurrió a algunos trucos para distraer a las miradas indiscretas. Por ejemplo, llegaba en taxi, nunca en uno de sus autos. Entró por una puerta lateral, situada en una calle tranquila. Y la señora en cuestión lo hacía por la entrada principal.

Pero además, dentro, Piqué tenía una habitación “reservada”, rodeada de cortinas rojas, a la que él solo definió quién entraba y quién no. Sería una modalidad que Gerard adquirió de antemano. el influenciador Luciana Guschmer dijo que el defensor asistía a fiestas modelo con otros futbolistas, también con acceso restringido. Sí en ellos había una regla inviolable: no podía haber teléfonos móviles .

Toda la estrategia habría sido revelada luego de que la cantante contratara a un detective, quien habría aportado pruebas de infidelidad. Las revelaciones llegan mientras Piqué continúa en el ojo de la tormenta. Es que, una vez confirmada la separación por una declaración de la comitiva del artista, las versiones sobre las “largas noches” del defensor se intensificaron.

“Sobre las fiestas de Piqué, a ver… Lo sigo desde hace 12 años, y es muy conocido en Barcelona, ​​​​las fiestas que organiza… Pero Me señalan que últimamente anda pasado de moda, de mucha fiesta con su compañero Riqui Puig”, aseguró el paparazzi jordy martin en el mismo programa.

“Gasta sumas indecentes en discotecas y restaurantes hasta altas horas de la madrugada”, prosigue el fotógrafo. “Varía de un día a otro, pero por lo que me han dicho, gastar al menos 2.000 euros al día desde 2.000 euros, pero claro, Estas cantidades para Gerard Piqué son ridículas”, el añadió.

La envergadura del combo, sumada a las lesiones que le quitaron notoriedad la temporada pasada, llevaron a Barcelona a advertirle que ya no era una prioridad. Primero, una reunión con el entrenador (y su ex pareja) Xavi Hernández , quien le detectó que ya no era “intocable, además de interiorizar la situación personal del defensor y cómo la separación impactó en su ánimo y motivación, ya que solo podía ser útil al equipo al 100%”. Sí Le habría advertido que para eso había que “ordenar” su vida extradeportiva .

Además, el periodista Xavier Valls aseguró que Piqué también mantuvo una charla cara a cara con el presidente de la institución, Joan Laporta, quien le habría comunicado que ficharía a una central de primer nivel. La llegada de Andreas Christensen , del Chelsea, parece cerca. Pero también suenan Jules Konde (Sevilla) y Kalidou Koulibaly de Nápoles. “Yo seré el titular. Si tienes olfato, trae al mejor central del mundo, que vendrá a sustituir”, habría lanzado Piqué al técnico. .

Sin embargo, a pesar de las nubes que se ciernen sobre su carrera, las versiones e imágenes de sus escapadas nocturnas perduran. en las ultimas horas lo pillaron en una fiesta en estocolmo , donde acudia por cuestiones laborales en su empresa, Kosmos. Y la, rodeada de otras celebridades como Naomi Campbell y Edward Norton, fue visto muy cerca de una mujer rubia , a lo que inmediatamente comenzaron a vincularlo. A partir de entonces, su perfil mediático sigue creciendo.