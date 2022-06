Ruddy Rodríguez explica su sueño fallido de la maternidad

A través de una entrevista con Luis Olavarrieta, la modelo y también empresaria criolla, confesó su deseo no cumplido, ser madre. En este caso, la protagonista de telenovelas reveló que por más que se hizo tratamientos de inseminación y fertilización in vitro, no pudo concebir.

Asimismo, explicó que una vez estuvo en gestación, pero tuvo una pérdida «Cuando quedé embarazada, a las doce semanas, no oigo el corazón, y yo lo único que quería era un abrazo y no lo tuve. Yo hice inseminación en Venezuela, en Colombia, quedé embarazada en Colombia» agregando que lo hizo porque no tenía pareja, estaba sola, y necesitaba compañía, pero simplemente no se dio.

En este caso, tras varios años Ruddy comentó cómo se siente en la actualidad «No hay dolor, no hay frustración. Soy la mejor tía, yo no sé por qué los chamos siempre se me acercan y me agarran de los pies, sean bebés, sean chicos. Siempre hay una conexión».

Finalmente Rodríguez comentó que no se arrepiente de ninguna de las decisiones ni de nada de lo que le ha ocurrido en la vida, pues se siente bien y paz, además siente «ya pasó el tiempo, nada forzado sale bueno».

