Ser fitness en Venezuela: ¿cuánto vale?

Ser fitness en Venezuela no es algo fácil, entre los costos de gimnasio, entrenador, ropa, zapatos y otros, los venezolanos se las ingenian para llevar una vida saludable. Poco a poco este tipo de prácticas han ganado terreno en el país.

Los venezolanos han adaptado no solo su cuerpo, sino también su bolsillo para practicar cualquier disciplina deportiva; desde ir al gimnasio, pasando por el crossfit y hasta el powerbike.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuatro de cada cinco adolescentes en todo el mundo hacen menos de 60 minutos diarios de actividad física. Las consecuencias de llevar una vida sedentaria son numerosas. Algunas son obesidad infantil y adulta, probabilidad de sufrir enfermedades cardiacas e hipertensión, riesgo de padecer diabetes o cáncer de mama o colon, desarrollo de ansiedad, depresión o estrés, entre otros.

Ser fitness cuesta

En Noticias Todos Ahora hablamos con varios jóvenes y adultos, los cuales nos contaron desde su experiencia lo que deben invertir mensualmente para llevar un estilo de vida fitness.

Un joven de 23 años, que práctica CrossFit y va al gimnasio, contó algunos detalles: “Actualmente pago entre gimnasio y crossfit 80 dólares (es un paquete mensual que me permite entrenar en ambos lugares). Ropa e indumentaria no es un gasto que sea frecuente, pero puede ser fácil unos 50 dólares un conjunto de short y franela. Unos zapatos de entrenamiento rondan entre los 80-150 dólares dependiendo del modelo y año. En suplementos se puede gastar unos 70 dólares en una proteína que dura mes y medio casi dos meses”.

Otro testimonio, de un joven de 24 años, que practica CrossFit, fue: “En mensualidad gasto 50 dólares. La proteína, la de Sascha (Fitness) la consigo en 60$, y la alterno con otra que sale en 40 dólares. De ropa deportiva, Traki ha sido mi mejor amigo que tiene shores entre 2 y 5 dólares, topcitos en Kioto en 12, 15 y 20 dólares, la ropa es un gasto eventual. Zapatos de CrossFit los compré en noviembre y salieron en 130 dólares, también usó zapatos deportivos normales que he comprado en 40, 60,80 dólares”.

Inversión

Asimismo, otra de las fuentes, de 32 años de edad, dijo: «Donde entreno la mensualidad sale en 15 dólares. Entre las proteínas más básicas que utilizo son la creatina de 60 servicios en 22 dólares y BCAA al mismo precio. Hay cosas que se tienen que comprar en CrossFit como cuerda para saltar que se consiguen en 12 dólares, cinturones para levantamiento de peso que se puede comprar entre 20 y 30 dólares, dependiendo de la marca, calleras y muñequeras que por lo general no es muy costoso”.

A los 37 años de edad, otro consultado, dijo que gasta 10 dólares en la mensualidad del gimnasio. «No tomo proteínas. Comida balanceada y sana en almuerzos. Y ropa ya tenía la adecuada para el entrenamiento, pero pronto debo comprar zapatos porque se desgastan muy rápido en CrossFit».

En otras áreas como el pole dance y PowerBike, los precios pueden variar: «El pole es 25 dólares la mensualidad y mientras menos ropa mejor. Para el PowerBike cada clase es de 4 a 5 dólares, los zapatos para hacer power cuestan alrededor de 120 dólares y ropa básica son como 20 dólares”.

39 años, práctica CrossFit: “Yo no soy de invertir en ropa. Voy a entrenar, no a mostrar pinta ni nada de eso. Mi mensualidad es de 20$. No consumo nada de proteínas, antiguamente he logrado resultados sin nada de eso, no dietas o comidas balanceadas, siempre he dicho que si no te saltas ninguna repetición y haces tus ejercicios correctamente, tendrás los resultados que quieres”.

50 años, va al gimnasio y es corredor: “en el gimnasio pagó 20 dólares de mensualidad. La ropa es la misma que uso para correr, no te sé decir el monto y no utilizo suplementos”.

Entrenar en Venezuela y fuera de ella

Un joven de 31 años, que emigró hace poco, comparó el entrenar en Venezuela y el hacerlo en España.

“En temas de alimentación mi hermano y yo hacemos un mercado de un mes y medio y nos sale en 400 euros y comemos muy bien, mercado para 3 personas. Los suplementos salen en costos parecidos a los de Venezuela y duran por lo menos 90 días, según los objetivos que tengo puedo gastar 150 euros cada dos meses en suplementos. Aunque comparando la comida, no es tan necesario el suplemento porque las dietas son más fácil de hacer aquí”-

“En ropa si hay una diferencia muy notable, una licra 30 dólares, un short de 5 a 10 dólares, una camisa 15 dólares y unos zapatos buenos 50 dólares, en Venezuela (si querías entrenar con algo que no te dejara botado), aquí con lo mismo puedes comprar el doble”, comentó.

Detalló que “el entrenador personal es mejor en Venezuela para mí, puedes pagar de 40 a 60 dólares. Aquí un entrenador es costoso, 300 euros y es algo que no está contigo el 100%. Y el gimnasio aquí sale 30 euros y es 24/7”.

