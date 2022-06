Tap Portugal reinició vuelos Caracas Lisboa

La aerolínea portuguesa TAP confirmó que este martes 21 de junio se reanudarán los vuelos entre Venezuela y Portugal con vuelos entre las ciudades de Lisboa y Caracas.

Los vuelos tendrán frecuencias semanales y se efectuarán los días martes y sábados a bordo de los aviones A330neo, con una capacidad de 298 pasajeros.

En Venezuela vive la segunda comunidad más grande de portugueses de Latinoamérica, después de Brasil.

From June 21, we'll resume our regular Lisbon-Caracas operation, with flights happening on Tuesdays and Saturdays! Until then we'll carry out 3 special flights between both capitals on April 21, May 5 and 16.

Book your trip now, with no change fees, at https://t.co/blPSFM28Mf. 🇻🇪 pic.twitter.com/sDwxXcW1se

— TAP Air Portugal (@tapairportugal) March 11, 2022