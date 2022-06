Trabajadores de Sidor continúan de brazos caídos ante incumplimiento de aumento salarial

En la empresa estatal Sidor los trabajadores continuarán en la huelga de «brazos caídos», en reclamo al incumplimiento con el aumento salarial prometido por la directiva.

De acuerdo con un reporte publicado en el diario Nueva Prensa de Guayana, los obreros aseguran que no continuarán con las labores de trabajo hasta que el presidente de la estatal, Néstor Astudillo, se reúna con ellos.

Desde el viernes, 17 de junio, los trabajadores se declararon de «brazos caídos» y tomaron la decisión de paralizar sus actividades, en vista que la primera quincena del mes de junio no solo incumplía con lo prometido por Astudillo hace menos de dos meses, sino que además, fue menor a la última quincena del mes de mayo.

El trabajo publicado por el medio local informa que Astudillo prometió un aumento salarial superior al 100 %.

A través de un video en donde el presidente de Sidor se reunió con la clase obrera para tratar los temas relacionados al salario, se comprometió con mejorar el estipendio. «El que ganaba 278 quincenal, ahora va ganar 712 quincenal, es decir, habrá un aumento de 186%», vociferó el presidente.

El departamento de Acería de palanquillas fue el que declaró el inicio de la huelga, por lo tanto, el acero líquido no se está produciendo en este momento. Eso se traduce en que las demás áreas no están trabajando porque no tienen el acero necesario.

