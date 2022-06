¡Lo que faltaba! Famosa actriz latina vende su ropa interior usada

Tras un año de abrirse su OnlyFans, la colombiana decidió emprender este nuevo proyecto.

Durante más de tres décadas en telenovelas, la actriz y modelo colombiana Aura Christina Geithner ha sabido reinventarse y aprovechar las posibilidades que ofrece la tecnología.

Muchos de sus seguidores pegaron el grito al cielo cuando se enteraron que la ‘potra zaina’ se había abierto un OnlyFans, plataforma que la ha convertido en su propia jefa.

«Yo no soy solamente una actriz de telenovelas, soy una mujer actual, que vive, que sueña, que trabaja, que es feliz y que me encanta adaptarme a los nuevos cambios porque no me dan miedo», comentó hace más de un año cuando dio a conocer su cuenta por suscripción.

Ahora, la también cantante volvió a sorprender con un nuevo proyecto: la venta de tangas usadas.

«Son tanguitas muy finas, muy bonitas, las uso y soy muy cuidadosa, muy higiénica, no entrego tanguitas sucias pero sí impregnadas con mi olor personal«, confesó para el programa de Telemundo ‘Al Rojo Vivo’.

A sus 52 años, Aura posee una figura espectacular de la cual presume y muestra con orgullo en trajes de baños diminutos y sensuales conjuntos de lencería. «Soy atrevida, sensual, juego mucho a disfrazarme, con lencería, con transparencias», añadió a la cadena televisiva.

De esta misma manera, admitió que no le interesa volver a participar en telenovelas aunque sí participa en otros proyectos audiovisuales. Además, prefiere desarrollar más su carrera musical, la actriz hace un mes estrenó su tema ‘Querida Socia’.

«Uno tiene que actualizarse y aprovechar las oportunidades que la tecnología te brinda, uno no puede vivir del pasado, de las glorias que tuviste y de lo que funcionó en su momento», dijo.

por People en español

