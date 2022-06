México | FGJ-CDMX ofrece 1 millón de pesos de recompensa por feminicidas de “Marichuy”

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó este martes que ofrece 1 millón de pesos como recompensa para la o las personas que proporcionen información que lleven a la ubicación y captura de Julio Iván Ruiz Guerrero y Gabriel Eduardo Galván Figueroa, implicados en el feminicidio de “Marichuy”, quien era estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN), fue asesinada en el año 2016.

“Que para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y ofendidos, esta Fiscalía General considera conveniente ofrecer una recompensa a quien o quienes aporten información veraz, eficaz, eficiente y útil para la identificación, localización, aprehensión y puesta a disposición de Julio Iván Ruiz Guerrero y Gabriel Eduardo Galván Figueroa, a quienes se les imputan los hechos constitutivos de delito en agravio de María De Jesús Jaimes Zamudio”, señala el documento publicado en la Gaceta Oficial capitalina.

El 16 de enero de 2016, Elidieth Yesenia Zamudio, madre de María de Jesús, recibió una llamada donde se le informó que su hija sufrió un accidente.

De acuerdo con el relato de Mario Monterrubio, presunto cómplice del crimen, la noche del 15 de enero, tras reunirse con un grupo de cuatro amigos y el exprofesor del IPN, Julio Iván Ruiz Guerrero en un karaoke, regresaron al departamento en el que vivía Mari y según Mario ella, de pronto, “enloqueció”.

Según Monterrubio, Mari se suicidó, lanzándose desde su departamento, en un quinto piso. Versión que ya fue desestimada por las autoridades.

En las pesquisas, los vecinos declararon que la joven fue sujetada para subir al departamento, también señalaron que fue lanzada por la ventana.

La madre de la víctima dijo que uno de los profesores de su hija, que actualmente ya no labora en el IPN, Julio Iván Ruiz Guerrero, la acosaba.

La joven de 19 años fue “aventada por la ventana desde un quinto piso”. Esto porque el entonces profesor le intentó quitar su ropa “para ultrajarla, con la ayuda de otro estudiante”, denunció.

Marichuy estudiaba para ser una Ingeniera Petrolera, no concluyó su carrera no por que ella no quisiera, en palabras de Yesenia, «Marichuy amaba su escuela, se preparó mucho para poder ingresar a esa institución (IPN) y pertenecía a la selección de basket». pic.twitter.com/vU5TA6GZMO

