Página del Saime para tramitar el pasaporte está caída desde esta mañana

Desde tempranas horas de este martes usuarios en redes sociales denuncian que la página web del Saime para solicitar la cita del pasaporte, está caída. Según explican, sale un error al momento de intentar ingresar.

En Twitter, varios usuarios denuncian la inoperatividad del sistema, mediante el cual se otorgan las citas para la solicitud del pasaporte, que tiene un costo de 200 dólares estadounidenses al cambio en bolívares.

«Reunir los bolívares para el pasaporte, pasar el dinero en 2 partes porque el límite de pago móvil diario es menor al valor del pasaporte. Ayer estaba caído el Banco de Venezuela, se me fue el internet y hoy está inhabilitada la página del Saime. Este país saca lo peor de mí. Una odisea», criticó @ioleec en Twitter este martes.

Thibisay Tovar también criticó la falla. «¿Qué sucede con la pagina del Saime? Necesito sacar la cita del pasaporte y me arroja un error desde el viernes lo estoy intentando cada día que pasa me aumenta el valor y no cuesta dos lochas», expresó en Twitter.

Qué sucede con la pagina del Saime? Necesito sacar la cita del pasaporte y me arroja un error

desde el viernes lo estoy intentando cada día que pasa me aumenta el valor y no cuesta dos lochas. — Thibisay Tovar (@thitovar) June 21, 2022

ND constató que la página no abre. Si bien hay acceso a la interfaz principal de la página web del ente, el apartado Solicitud de Pasaporte, que es donde se ingresa al sistema, no carga y en muchos casos aparece un error. Al momento de publicar este reporte, desde el Saime no han informado nada.