Perú | Transportistas amenazan: “El lunes no entrarán alimentos a Lima”

¡Atención! Gremio de transportistas lanzan advertencia y piden perdón a las amas de casas tras asegurar que este lunes 27 inicia el paro y Lima no será abastecida

Tomen nota. Gran preocupación viene causando el último mensaje emitido por el gremio de transportistas de carga pesada luego de que se confirmara que este lunes 27 de junio todo el sector de transporte de la UNT acatará el paro indefinido que realizarán por el alza de precios de combustible.

Dentro de los alcances que han mencionado y que está preocupando a las amas de casa es qué la población que reside en Lima será la más afectada debido a que los alimentos no ingresarán a los centros de abasto generando un desabastecimiento de los alimentos de primera necesidad.

Javier Marchese, presidente de la Unión Nacional de Transportistas de carga pesada (UNT), indicó para Perú21 TV, que no bajarán las medidas de fuerza hasta que el gobierno escuche sus reclamos y atiendan sus demandas.

“Vamos a pasar a una paralización indefinida y, de acuerdo a lo que hemos acordado con nuestras bases, mientras no se firme el decreto supremo o el Congreso no nos dé la ley, no se va a poder levantar el paro, ya que nuestra situación es muy crítica porque estamos en una posición de quiebra”, apuntó.

La medida de fuerza produciría desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad en Lima y otras ciudades. Es por eso que pidieron perdón a las amas de casa, pero expresaron que deben tomar medidas ante el fuerte impacto económico que ha ocasionado el aumento del combustible.

“Estamos pidiendo a los transportistas de alimentos y a los agricultores que apuren en sus movimientos porque ya el día lunes no va a ingresar a Lima nada de alimentos”, advirtió Marchese.

“A la población de Lima, les pedimos que no tengan miedo y que se abastezcan. (…) A las amas de casa que nos perdonen, pero la solución pasa también por nosotros”, agregó.

¿Qué otros gremios de transporte se unirán al paro del 27 de junio?

Por su parte, Bruno Aberasturi, titular de la Asociación Nacional de Transporte Terrestre de Carga (Anatec), informó que su gremio se unirá a la UNT en esta convocatoria. De otro lado, la Asociación de Transporte Interprovincial de Ómnibus tomará una decisión luego de la reunión que sostendrán este miércoles con los gremios de transporte y con el MTC.

Gremios de transporte negaron que paro se reprograme para el 18 de julio

Los representantes de dichos gremios, informaron que en su agenda no está la reprogramación del paro establecido para este 27 y 4 de julio. Ante esto, negaron que hayan modificado una paralización para este 18 de julio.

Ante esto, desde la región Junín, Walter Solano, representante regional de la UNT, ratificó que el paro del 27 de junio no se suspenderá.

¿Por qué habrá paro de transportistas este 4 de julio?

Esta mañana, Wilson Míñope Carbajal, presidente de la Coordinadora Regional de Transporte Público de Lambayeque, dio a conocer que 35 mil transportistas paralizarán sus labores el próximo lunes 4 de julio a fin de acatar el paro de transportistas.

El motivo principal de esta manifestación es por el alza del precio del combustible que ha afectado grandemente la economía nacional y sobre todo a este sector.

“Esta vez ha sido totalmente devastador el aumento. Ha subido prácticamente 3 soles (el alza) en un solo día. Y la gasolina de 90 octanos apunta a llegar hasta los 30 soles; y el Diesel, que es el combustible utilizado por la camioneta rural, ya está llegando sobre los 20 soles”, manifestó para el diario Correo.

