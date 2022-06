Petro debe aclarar qué pasará con los +2 mill de venezolanos en Colombia

El diputado AN/2015 Williams Dávila, integrante de la Comisión de Política Exterior, considera que el tema fundamental que debe tener en cuenta el recién electo presidente de Colombia, Gustavo Petro, es la política migratoria que atiende a más de 2 millones de venezolanos en ese país.

El parlamentario recordó en entrevista con Punto de Corte, que ninguno de los dos candidatos a la presidencia colombiana, trataron a fondo ese tema.

«Allí tiene que haber una retrospectiva de derechos humanos, para que el migrante no pierda su derecho. Eso es muy importante, porque ambos candidatos no tocaron a fondo ese tema. Más allá de la relación política, diplomática y consular, que ambos candidatos dijeron que reanudarían, está el tema humano de esos más de 2 millones de venezolanos que recibieron beneficios de políticas públicas de Iván Duque, como el PPT y otros beneficios que están allí, que no pueden ser cortados, porque son políticas de derechos humanos», declaró Dávila.

El diputado espera que Gustavo Petro haya un enfoque distinto en el tema Venezuela, más allá de las relaciones políticas y comerciales.

Recalcó que venezolanos en Colombia están a la expectativa sobre qué pasará con su estatus migratorio, ante la política que implementará Petro en su mandato por cuatro años.