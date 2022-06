Renuncia de Bachelet a la ONU pondría en la cuerda floja los acuerdos avanzados con Maduro

El memorando de entendimiento así como la instalación de una oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela, son logros alcanzados durante la gestión de Michelle Bachelet y existe la duda sobre si se mantendrán o no durante la nueva gestión de quien resulte electo en agosto como el sucesor de la expresidenta de Chile

«Por razones personales», este fue el motivo que dio la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para anunciar que no aspira a la reelección del cargo.

La noticia se dio a conocer el pasado lunes 13 de junio durante la apertura de la 50° sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se llevó a cabo en Ginebra.

Bachelet comenzó a dirigir esta oficina desde septiembre del 2018 y su mandato culmina el próximo 31 de agosto. Durante este anuncio, la exmandataria chilena explicó que retornará a su país: «Es hora de volver a Chile y a mi familia».

Ante esta noticia, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, expresó palabras de agradecimiento a la gestión de la socialista chilena. «Rindo un homenaje a su incansable trabajo y dedicación como jefa de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Estoy profundamente agradecido por su liderazgo excepcional y su fuerte compromiso con la realización de los derechos humanos para todos».

Asimismo, Bachelet publicó un tuit en el que aseguró que había hablado ante el Consejo de Derechos Humanos durante lo que fue su última sesión como Alta Comisionada. Ante su inminente salida pidió «a los Estados que trabajen juntos para solucionar desafíos en materia de derechos humanos».

Hoy he hablado ante @UN_HRC , abriendo mi última sesión como Alta Comisionada. No me presentaré a un segundo mandato por razones personales. Es hora de volver a Chile y a mi familia. Pido a los Estados que trabajen juntos para solucionar desafíos en materia de derechos humanos.

Mucho se rumora que su decisión responde a las fuertes críticas que enfrentó tras su visita a China a finales del mes de mayo. Un viaje que el Departamento de Estado de los Estados Unidos calificó de «error», y advirtió que sería utilizado por Pekín con fines de propaganda.

Al término del mismo, el secretario de Estado, Antony Blinken, criticó que Bachelet no tuviera acceso a personas trasladadas forzosamente a lejanas regiones del país, separándolas de sus familias, particularmente de la minoría uigur.

Además, se conoció que durante la visita de Bachelet los cuerpos de seguridad del Estado alertaron a sus ciudadanos que no «debían quejarse o criticar abiertamente sus condiciones de vida».

El director ejecutivo de la ONG Human Rights Watch, Kenneth Roth, calificó de «desastrosa» la gestión de Bachelet en China, y subrayó que debería sucederla en el cargo alguien «menos diplomático» y más crítico frente a los abusos.

Esas declaraciones de Roth se producían unos días antes de conocerse la renuncia de la expresidenta chilena a repetir mandato al frente del órgano de la ONU.

UN Human Rights Chief @mbachelet ends official 6-day visit to #China.

«In #Xinjiang, I have raised questions & concerns on counter terrorism & de-radicalisation measures, their application & impact on the rights of #Uyghurs & other Muslim minorities.»

👉https://t.co/ysuYVouzwv pic.twitter.com/larpkXkAjS

— UN Human Rights (@UNHumanRights) May 28, 2022