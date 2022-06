Cámara Venezolana – Colombiana espera pronta apertura de la frontera

El presidente de la Cámara Venezolana – Colombiana (Cavecol), Luis Alberto Russián, reaccionó a las declaraciones del presidente electo de Colombia, el pasado 19 de junio, Gustavo Petro, quien afirmó que se comunicó con el gobierno del presidente, Nicolás Maduro, para abrir la frontera.

«Felicitamos esa decisión y que lo anuncie de esa manera y que se de, ojalá que sea lo más pronto porque todos estos elementos son por la gente, los procesos de integración, la liberación comercial aunque parezca que es únicamente mercantil, detrás de toda la actividad productiva, comercial está la gente, que produce, la gente que intercambia, la gente que tiene que tener trabajo que tiene que tener bienestar, lo felicitamos», dijo Russián en entrevista radial.

Cavecol aboga por reinstitucionalizar la relación colombo-venezolana

Russián, expresó optimismo ante la posibilidad del relanzamiento de las relaciones entre Venezuela y Colombia. “Nos parece que eso es lo que debe ser”.

“Es un reto muy importante porque retomar la agenda durante tanto tiempo desatendida implica un trabajo y esfuerzo significativo”, subrayó.

Explicó que pese a que Colombia ha hecho todos los esfuerzos por lograr suplir el lugar que Venezuela ocupaba en sus exportaciones, “pero la verdad no han conseguido un país que les compre la cantidad que Venezuela les compraba”.

“Se han diversificado, han fortalecido el sistema de producción, han llegado a otros lugares, además son muy activos e innovadores (…) Lo que sucede es que lo que nosotros llegamos a comprar a Colombia, debido a los ingresos petroleros, eso no lo han conseguido pero si han diversificado mercados de exportación”, detalló.

Señalo que ahora Venezuela tiene que trabajar su competitividad para llegar a Colombia con productos de mayor valor agregado porque “tenemos que competir con productos de terceros países”.

Considera que hay que esperar a que el presidente electo, Gustavo Petro, asuma la presidencia y conforme su gabinete. “Hay una agenda interna colombiana y venezolana que es muy compleja“.

Opinó que el retorno de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones (CAN), es un tema que habría que avaluar porque “a actividad productiva venezolana, el sector industrial, no es el mismo que fue y ese uno de los grandes retos, algo así como seguir el Mercosur, la CAN que tiene toda la institucionalidad y normas que fueron hechas bajo la impronta venezolana y colombiana, habría que evaluarlo seriamente, no nos disgusta por supuesto”.

Con información de Unión Radio