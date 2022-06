Contraloría del Estado dicta taller a funcionarios de la Gobernación

Con el objetivo de poner al día a los funcionarios públicos del Ejecutivo regional y de los institutos autónomos se realizó un conversatorio taller con el personal de dichos entes y miembros de la Contraloría General de la República.

Alexander Rosas, director general de la Contraloría, destacó que se requiere revisar el Plan Operativo Anual, POA, de la Gobernación, pues amerita modificaciones en atención a la reducción presupuestaria del 50% sufrida en los dos últimos meses.

«Esto trae como consecuencia que dicho plan sea reformulado, lo que a su vez amerita cambios o sustitución de objetivos y de metas. Para eso es este diálogo, pues en el gobierno de Nueva Esparta hay conciencia, se quiere que todos los funcionarios sepan la responsabilidad que tienen en sus manos, tomando en cuenta la Ley Contra la Corrupción y para la Salvaguarda del Patrimonio Público, de allí este acercamiento», enfatizó Rosas.

Destacó que el objetivo del referido organismo no es sancionar, ni perseguir. La idea es orientar, recomendar, no obstante puede haber penalizaciones si no se cumplen las normas establecidas.

Vaché Rodríguez, secretario general de Gobierno, junto a Henry Millán, director de Administración de las Finanzas Públicas, en representación del Ejecutivo insular, subrayó «Debemos aprovechar a los profesionales de la Contraloría, su asesoría, orientación, guía, dentro del accionar público para evitar sanciones por el incumplimiento de lo establecido en las leyes».

Mencionó que el gobernador Morel Rodríguez desea que su administración se caracterice por la transparencia y efectividad de los funcionarios y trabajadores pues no debe haber ningún tipo de excusa para desarrollar una buena gestión.

Por la Contraloría también estuvieron presentes Gretty Atella, directora de Detección de Responsabilidades y Amerlin Rosas, de Auditoría Interna.