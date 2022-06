¿Cuándo una persona puede definirse como no binario?

1418780

Caracas.- Jeferson González es un joven de 26 años que estudia Comunicación Social y, a raíz de la pandemia, cuando tuvo mucho tiempo para reflexionar, decidió autodenominarse no binario debido a que siente que no se identifica como hombre o mujer.

El binarismo implica que solo existen dos géneros posibles: masculino y femenino. Cuando una persona decide llamarse no binario quiere decir que no encaja en ninguna de esas dos opciones. No quiere decir que esa persona sea gay o heterosexual, simplemente se relaciona con su identificación de género, explica González.

«El no binario no se percibe como hombre o mujer pero no significa que sea homosexual, porque se puede ser heterosexual y no identificarse como hombre o mujer», reiteró el joven, quien cree que siempre fue no binario porque le llamaba más la atención la ropa femenina y llevar el cabello largo, maquillarse y usar tacones, hechos que la sociedad se ven como de mujer; pero que para él no tienen esta relación.

González considera que la sociedad ha construido el género, es decir, “si al nacer tienes vagina, te identifican como niña y te visten de rosa, mientras que si tienes pene te identifican como niño y te ponen prendas azules”.

El término no binario cada día suma más adeptos que no se sienten identificados como hombre ni como mujer, los géneros binarios que existen desde hace años y con los cuales se acostumbra a reconocer a las personas a partir de sus órganos sexuales.

La doctora en psicología Isamary Arenas explicó a El Pitazo que este género suele ser usado por las personas que «no se ubican dentro de las categorías dicotómicas, hombre o mujer, porque consideran al género como algo más allá. Entonces, no se tiene que designar dentro de alguna de ellas».

Recalcó que estas personas no se conciben «ni totalmente masculino ni femenino sino en cualquier espacio dentro de ese espectro que implica el género».

A algunos no binarios se les puede llamar «elle» porque es una forma del lenguaje, pero no es un aspecto generalizado porque también existen personas que no se consideran así y prefieren que se refieran a ellas de otra manera, acotó la psicóloga y también profesora de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab).

La psicóloga señaló que no existen parámetros para definirse de esta manera «porque todas estas nuevas formas de identificarse son autoproclamadas y no tiene porque existir una limitación».

Asimismo, recordó que no se trata de un cuadro clínico debido a que tiene que ver con la identidad, y destacó que una persona que se puede ver como 100% dentro del estereotipo femenino o masculino pueden llamarse no binario.

«Les gusta vestirse así, expresarse de esa forma, pero no significa que hay un género concebido», añadió la especialista en psicología, quién descartó que el ser no binario signifique un tercer género.

Finalmente, recalcó que estas personas tienen que ser tratadas con respeto y reconocimiento indiferentemente de cual sea el género, el color, la raza o la etnia. «Si no sabemos cómo referirnos a este grupo, lo más indicado es preguntar: ¿Desconozco cómo prefieres que te llamé? ¡Cómo tu me digas yo te llamó!», sentenció.

Katherine DonaGran Caracas

