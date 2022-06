Horóscopo del 23 de junio 2022 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este jueves 23 de junio de 2022. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

Para este 23 de junio la pitonisa más reconocida de México, Mhoni Vidente, tiene las mejores predicciones para los signos del zodiaco que conforman el horóscopo, en donde les depara muchos cambios tanto en el amor, salud, dinero y trabajo.

ARIES

Hoy es un buen día para que más personas reconozcan aquello que sabes hacer, y que lo haces muy bien, por lo que debes hacerle difusión a todo ese trabajo que has hecho e inclusive a los servicios que estás ofreciendo. De acuerdo con Mhoni Vidente, gracias a tu encanto personal, siempre hay alguien dispuesto a defender tus decisiones, por malas que sean. Y eso te ha sido de gran ayuda, pero también te limita, pues al esconder tus vicios, no se pueden reconocer tus virtudes.

TAURO

Este jueves es un día perfecto para que comiences una bitácora de lo que has vivido en este proceso productivo, que te ha costado sangre, sudor y lágrimas. La memoria no debe ser una razón para renunciar a la esperanza, sino todo lo opuesto: gracias a ella puede alimentarla. Mhoni Vidente asegura a través de su página oficial que nada se puede producir sin un esfuerzo. Esa reconciliación que deseas necesita se tu sinceridad y de tu compromiso, pues de otra manera no se producirá la magia.

GÉMINIS

Tu pareja sentimental te vendrás con buenas noticias en materia profesional, la cual podría tratarse de un aumento, Debes dejar a un lado los celos profesionales que te están provocando, ya que deberías alegrarte de eso porque son un complemento. Mhoni Vidente señala que hoy la tensión va a subir de manera delicada. Nada de lo que preocuparte, pero sí un pequeño aviso para que consideres un mayor cuidado con tu corazón.

CÁNCER

Los pactos y acuerdos se hicieron para cumplirse ya que el primero que los traiciona es porque muestra una debilidad que amenaza a la pareja.Por lo que debes ser responsable de tus palabras y de tus actos. Mhoni Vidente recomienda evitar esas pesadillas recurrentes, que solo te quitan tiempo, descanso y energía, consigue un atrapasueños. O haz uno: amarra una pluma al centro de un aro de madera, usando hilo natural.

LEO

Si tienes una pareja estable, es un buen momento para renovar sus votos y así volver a recalcar todo lo que pronunciaron aquel día, también les ayudará a fortalecer el amor que aún se mantiene. No te expongas a situaciones que puedan elevar tu estrés, pues hay cierta tendencia astral que te hace muy proclive a los efectos de la presión, por lo que debes evitar el café y la sal, haz ejercicios de respiración.

VIRGO

No debes sentirte inferior a tu pareja, ya que eso puede provocar cierta rivalidad con ella y no queremos que la conexión se desgaste. Es importante que trabajes en ti mismo para sentirte mejor y no menos. De acuerdo con Mhoni Vidente, hay que cuidar esos estallidos de ira, pues no le hacen daño a nadie más que a ti mismo. Para los demás esos arranques de furia pasan y se olvidan, pero dejan huella en tu salud y en tu cuerpo.

LIBRA

Es un buen día para que se te sea recompensado con creces todo lo que has logrado a lo largo de la vida, por lo que debes buscar algo que te mantenga estable en tu futuro. No es buena idea aceptar en tu vida a personas con una carga tóxica, que no han terminado con procesos vitales para sanar emocionalmente.

ESCORPIO

Necesitas escuchar a tu pareja, has estado muy ocupado en estos días que no le has prestado el tiempo suficiente a la conexión, recuerda que debe haber un equilibrio en todas las actividades que realizas. Mhoni Vidente recomienda para este día que Tienes que aprender a soltar cuando las cosas y la gente ya te ha dado todo lo que podía dar.

SAGITARIO

No debes de reclamarle a tu pareja cosas que ni tú mismo has hecho, por lo que debes de trabajar en esta cuestión y no exigir cosas que ni tú mismo puedes brindar. Es un plan poco realista suponer que vas a perder tantos kilos con un solo tratamiento. Tienes que dejar que tu cuerpo se acostumbre a esta nueva dieta, y que pierda esa grasa que tanto daño te hace.

CAPRICORNIO

Es momento de cuidar todos esos ingresos que estás ganando gracias a tu trabajo y de todos los sacrificios que has hecho para llegar hasta donde estás, por lo que deberás defenderlos a capa y espada. Este es un buen día para dejar de angustiarse por las injusticias del mundo, por aquellas que no puedes resolver. Hoy no enciendas el teléfono, no te conectes a tus redes, no leas noticias.

ACUARIO

De acuerdo con Mhoni Vidente, hoy te toca caminar de frente, sin voltear atrás, sin mirar por encima del hombro y sin prestar atención a esas voces que te demandan que regreses. Por otra parte, recuerda que en la vida hay altas y bajas y pasa lo mismo en la vida profesional, no debes estresarte si hoy las cosas no salen como de der.

PISCIS

Hoy mantendrás un equilibrio emocional como nunca, por lo que serás el soporte de muchas personas.Se apoyan en ti y saben que siempre podrán salir beneficiados por tu escucha y tus consejos. No hay que casarse con métodos y sistemas. Siempre que sea necesario cambiar, hay que hacerlo. Este es un buen día para plantearte la necesidad de aplicar nuevas medidas en tus procesos productivos, en tus maneras de hacer, en tus productos.