Perú | Transportistas: Desde el lunes no entrará nada de alimentos a Lima

Precio de la gasolina supera los S/ 30 y transporte público evalúan sumarse a medida de fuerza.

El presidente de la Unión Nacional de Transportistas de carga pesada (UNT), Javier Marchese, reiteró el miércoles que desde el lunes 27 no ingresarán a Lima nada de alimentos” por el inicio de una paralización indefinida que se prolongará de manera indefinida, hasta que el gobierno regule el precio de los combustibles, el peaje, entre otros.

“Vamos a pasar a una paralización indefinida y, de acuerdo a lo que hemos acordado con nuestras bases, mientras no se firme el decreto supremo o el Congreso no nos dé la ley no se va a poder levantar el paro ya que nuestra situación es muy crítica porque estamos en una posición de quiebra”, apuntó.

Marchessi admitió que la medida de fuerza produciría desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad en Lima y otras ciudades y que en razón a ellos, sus gremios están pidiendo a los transportistas de alimentos y a los agricultores que apuren en sus movimientos porque ya el día lunes no va a ingresar a Lima nada de alimentos”.

“A la población de Lima, les pedimos que no tengan miedo y que se abastezcan. (…) A las amas de casa que nos perdonen, pero la solución pasa también por nosotros”, agregó.

Se estima que serán 400 mil camiones los que paralizarán operaciones.

Por su parte, Bruno Aberasturi, titular de la Asociación Nacional de Transporte Terrestre de Carga (Anatec), confirmó que su gremio se plegará a la UNT en esta convocatoria.

Por su parte, la Asociación de Transporte Interprovincial de Ómnibus tomará una decisión luego de la reunión que sostendrán hoy los gremios de transporte con el MTC.

PARO SIGUE

Los dirigentes nacionales de los gremios de transporte negaron que el paro se vaya a reprogramar para el 18 de julio, tal como había manifestado ayer en Arequipa el dirigente regional de la Asociación de Transportistas del Perú (Asotrape), Javier Corrales.

Este gremio, excepcionalmente, anunció que no participará en el paro nacional de transportes convocado para el lunes 27 de junio y confirmó que sus representantes asistirán a la reunión del viernes 24 convocada por el titular del MTC, Juan Barranzuela, para hallar una solución a las demandas del sector transportista.

MEDIDA NACIONAL

Wilson Míñope Carbajal, presidente de la Coordinadora Regional de Transporte Público de Lambayeque, dio a conocer que 35 mil transportistas paralizarán sus labores el próximo lunes 4 de julio a fin de acatar el paro de transportistas.

El motivo principal de esta manifestación es por el alza del precio del combustible que ha afectado grandemente la economía nacional y sobre todo a este sector.

“Esta vez ha sido totalmente devastador el aumento. Ha subido prácticamente 3 soles (el alza) en un solo día. Y la gasolina de 90 octanos apunta a llegar hasta los 30 soles; y el Diesel, que es el combustible utilizado por la camioneta rural, ya está llegando sobre los 20 soles”, manifestó para el diario Correo.

TRANSPORTE PÚBLICO

Un grupo de conductores de la empresa de transportes Sur Express S.A.C., el cual recorre desde San Martín de Porres hasta Villa El Salvador, anunció que vienen evaluando sumarse al paro del 27 de junio, debido al incremento en el precio de combustibles, específicamente el petróleo.

Según indicaron, a raíz del alza de los combustibles, sus ingresos económicos se han visto reducidos en un 50 %, siendo sus familias las más perjudicadas. «Nos ha afectado bastante», expresó uno de los conductores. «Ya no alcanza para nada porque cada día sube el petróleo y no sale a cuenta», agregó otro chofer.