Jóvenes venden productos de segunda mano para poder subsistir

El comercio informal se acentúa en las calles de Barquisimeto, estado Lara, actualmente es común ver a jóvenes vendiendo productos de segunda mano en diferentes puntos, específicamente en la calle 36, entre carreras 20 y 21 del centro de la ciudad, donde durante los últimos meses han incrementado la cantidad de puestos.

Una sábana y una gran variedad de artefactos usados, acompañan a jóvenes como Samuel Rodríguez, quien desde hace un año todos los días atiende junto a su padre su puesto. Esto para tener un ingreso extra.

Rodríguez comentó que, desde que salió del liceo, la falta de empleo lo motivó a trabajar en la calle por sus propios medios.

Productos de segunda mano en Barquisimeto

“No me gusta, a nadie le gusta llevar sol todo el día”, dijo el joven, al explicar que las ofertas laborales que ha recibido no superan los 15 dólares semanales, lo que considera insuficiente para subsistir.

De igual manera, mencionó que labora de lunes a lunes porque de lo contrario no sería rentable este tipo de negocio. Aunque siempre consigue vender debido a que son productos baratos y necesarios para solventar cualquier avería en el hogar.

“Lo que me impulsa a seguir estudiando, es que no encajo aquí”, puntualizó Rodríguez, quien alegó que por escasos recursos, no ha podido comenzar la universidad, pero sí quiere seguir adelante.

Por su parte, Arianni Suarez de 25 años de edad, manifestó que salió a trabajar vendiendo productos de segunda mano porque es la manera más honrada y rentable que encontró para llevar el sustento a su hogar.

Así como otros, este tipo de comercios informales; son la opción que toman algunos jóvenes para crear sus propios ingresos.