México | SEGOB reveló que el Gobierno Federal analiza la creación de la “Comisión Nacional Anti Extorsión”

El titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Adán Augusto López Hernández, reveló que se analiza la creación de la “Comisión Nacional Anti Extorsión”.

“Estamos analizando en el Gobierno Federal la creación de una Comisión Nacional, así como funciona la Comisión Nacional Anti Secuestros, una Comisión Nacional Anti Extorsiones, y serían San Luis Potosí y Baja California, los estados piloto, sería donde iniciara eso porque son los estados donde se nos ha disparado la extorsión en todas sus modalidades y estamos obligados a apoyar como federación”.

López Hernández dijo que este proyecto se está bosquejando y todavía no hay una fecha para el arranque de dicha Comisión.

“Todavía se está trabajando, se está bosquejando, todavía no sabemos, o no definimos cuantos elementos tendrá a Nivel Nacional, pero el compromiso es que inicie en San Luis Potosí”.

Luego de participar en la reunión de coordinación en materia de “Infraestructura, Desarrollo y Seguridad Pública” en el estado de San Luis Potosí, el secretario destacó que a petición del Gobernador de la entidad, Ricardo Gallardo Cardona se reforzara con 400 elementos más de la Guardia Nacional (GN) para los trabajos de prevención del delito.

“400 elementos de la Guardia Nacional deben estar a mas tardar en 15 días llegando a la entidad”.

Cuestionado sobre la actuación del mandatario estatal, en materia de seguridad y donde se han contabilizado casi 500 homicidios, en ocho meses de la actual administración estatal, el secretario minimizo el cuestionamiento y señaló que:

“Se ha mantenido digamos, la incidencia delictiva en cuanto a homicidios dolosos, pese a ello, hay estabilidad, hay paz social no ha habido enfrentamientos, desafortunadamente de bandas que quieren hacer suyo el su territorio de San Luis Potosí, y que el Gobernador con mucha autoridad está defendiendo que esto no suceda”.

El encargado de la política interior del país dijo, que aunque hubiera 200, 300 ó 500 homicidios dolosos el iría más allá.

“Lo que debemos reconocer es el trabajo organizado, el hecho de que el gobernador con una gran visión, (San Luís Potosí) es el primer estado con una Guardia Civil estatal, preocupado y ocupado por garantizar la seguridad de los potosinos”.

“Yo no veo, enfrentamiento en las calles, no veo daños a la ciudadanía de manera directa, no veo, secuestros se ha aumentado ligeramente el robo de vehículos automotores pero, ha disminuido el robo a casa habitación, tiene que desde que está el Gobernador no hay el robo de un cajero automático”.





Finalmente, reconoció que sí hay rubros que se deben de combatir de manera específica, por lo que el gobernador está ocupado en el reforzamiento de la Guardia Civil y trabajo de inteligencia que permita combatir esa delincuencia.