Venezolano al cruzar hacia EEUU: “ya mi hijo no va a sufrir”

Hace unos días, el venezolano John Pérez decidió abrir una cuenta en la red social de TikTok, en la que se dedicó a documentar todo lo que tuvo que vivir para poder cruzar la frontera de Estados Unidos, acompañado de su hijo Yoneiker de tan solo 5 años.

Bajo el usuario de ‘@yoneiker.si.se.puede’, Pérez compartió el inicio de su travesía y su paso por el Río Bravo junto a otro grupo de migrantes.

Luego de varios intentos fallidos, finalmente John y su hijo tuvieron la oportunidad de cumplir su sueño y llegar hasta Estados Unidos, situación que también celebraron mediante las redes sociales.

“Gracias a Dios lo logramos, no sé si llorar, reír, alegrarme, no sé familia es una emoción demasiado grande, ya mi hijo no va a sufrir tanto, ustedes lo vieron, dormíamos en la calle, ustedes vieron nuestra lucha”, confesó.

