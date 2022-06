denuncian que no tienen insumos

A pesar de la orden de Nicolás Maduro, en acabar con las mafias en los hospitales y brindar atención médica totalmente gratis, el personal de salud de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (Chet) sigue solicitando todos los insumos, desde jeringas hasta los medicamentos.

Para evitar ser sancionados o por temor a ser despedidos, los doctores solicitan la lista de insumos para poder atender a los pacientes; sin embargo, no dan la prescripción médica, sino que le indican de palabra a los familiares que compren todo, pero no le dan un papel para no dejar evidencias.

Familiares de los recluidos en el hospital, denunciaron que para la atención de las emergencias, los médicos solicitan inyectadoras, obturadores, macrogoteros, alcohol y adhesivo. Esto además del tratamiento que requiere cada persona, entre otras cosas, dependiendo de la patología de cada paciente.

Sin insumos en la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera

Esta situación pone en debate tanto al personal médico como a los familiares de los pacientes. Ante la escasez de insumos, el personal de salud está en tres y dos, ya que se ven obligados a pedir el material para poder atenderlos o de lo contrario no tienen como hacerlo; mientras que los familiares que no cuentan con recursos quedan de brazos cruzados expuestos a perder la vida de sus seres queridos.

Por otra parte, cabe acotar el colapso del centro asistencial, son insuficientes las camillas para acostar a los enfermos, por lo que algunos se acuestan en el piso de los pasillos y a otros les aplican el tratamiento en las sillas de espera para familiares.

De igual manera, los pacientes denunciaron que no hay sillas de ruedas para ingresar las emergencias desde la entrada del hospital ni para movilizarlos de un área a otra dentro del recinto de salud.