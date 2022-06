Que Petro pueda hacer “lo que le dé la gana” depende de si la oposición se divide o radicaliza

Tras el triunfo electoral del izquierdista Gustavo Petro en Colombia una de las incógnitas que ha surgido es si el presidente electo podrá, como lo hizo Hugo Chávez en Venezuela, controlar las instituciones y hacer “lo que le dé la gana” en ese país.

El analista internacional Félix Arellano, en conversación con ND, no cree que esto sea posible porque en Colombia funcionan las instituciones de manera independiente, pero también lanza una alerta: también dependerá de cómo actúe la oposición de ese país. “Deberían jugar hábilmente y hacerle propuestas, no esperar que él haga los cambios porque cambios tiene que haber”.

¿Podrá Petro hacer lo que le dé la gana en Colombia como hizo Hugo Chávez? ¿Son las instituciones colombianas suficientemente fuertes y están preparadas?

– La normativa no lo permite. El Congreso no lo permite porque no lo controla Petro, pero si la oposición se fragmenta más le abrirá el camino. Volvemos al desafío de que la división favorece al poder. Hay que entender que la radicalización no es la mejor opción. La oposición democrática colombiana debería jugar hábilmente y hacerle propuestas, no esperar que él haga los cambios porque cambios tiene que haber.

– O sea, el electorado votó por el proyecto de Petro y en Colombia hay necesidad de cambios. Pero, Petro los va a querer como él diga, pero en el Congreso tiene que negociar con Centro Esperanza, Cambio Radical. Si se divide y radicaliza la oposición colombiana, el que ganará es Petro.

– Esa lección deberían aprenderla de Venezuela, entonces no creo que pueda ser lo que quiera hoy día, pero si la oposición no sabe jugar, sí lo hará. Hay que tener claro que Petro tiene apoyo porque no llegó a la presidencia por fraude, pensar eso es el camino equivocado, ya lo conocemos.

– Crear trinchera favorece a Petro, el querrá elección indefinida pero no lo puede aprobar solo firmando un papel, tiene que negociar con partidos políticos y tiene un Poder Judicial autónomo y crítico. Lo podría cambiar todo con una constituyente, pero eso requiere tiempo.

– Lo fundamental es no caer en el radicalismo, satanizarlo es convertirlo en víctima y en ganador.

Reapertura de las relaciones con Venezuela

Este miércoles, el líder de Colombia Humana habló con Nicolás Maduro sobre la pronta reapertura de la frontera entre ambos países, y dejó claro que las relaciones diplomáticas con el gobierno chavista no se podrán restituir de la noche a la mañana.

Pero eso vendrá, explicó Arellano a ND.

“Debemos partir de que en la campaña electoral era evidente que venían cambios ganara quién ganara porque los dos candidatos habían planteado que venía revisión de relaciones con Venezuela. Se esperaba que con Rodolfo Hernández iba a ser más lento, menos politizado, el tema más en lo técnico-comercial, pero que con Petro venía todo y sobre todo, político porque hay vinculaciones, amistades, valores comunes desde hace mucho tiempo”, resaltó.

Sin embargo, Arellano consideró que las relaciones con Venezuela no darán un cambio de la noche a la mañana porque el exguerrilero sabe que ponerse de frente con Maduro tiene un gran costo político en Colombia.

“Sí vienen cambios de 180 grados en distintos planos, pero con Miraflores creo que manejará con prudencia la relación, porque es un tema que tiene costos en Colombia. Es un tema que tiene mucha resistencia en Colombia y en la comunidad internacional por cómo es visto Nicolás Maduro. Pero va a tratar de ir generando confianza, de no espantar a las inversiones, lo manejará con prudencia y allí está el primer mensaje que envió Petro: no nombra a Maduro como presidente y resalta la palabra DDHH”.

“Vendrá una relación, aún no puede hacerlo, pero vendrá. A lo mejor, en el mismo discurso cuando asuma la presidencia, a lo mejor nombra al nuevo embajador o embajadora que va a venir a Caracas. Pero sí es un giro de 180 grados”.

En este sentido, subrayó que ya las relaciones con Colombia no serán lo que fueron con Iván Duque. “Toda la política exterior de Duque cambió, pero también cambia con la oposición democrática, ya no es Bogotá el epicentro del gobierno interino –Juan Guaidó-. Porque si le preguntan a Petro por la oposición venezolana, va a decir que aquí hay muchas oposiciones y que hablará con todos”.

“Petro usará el mismo esquema de AMLO, de Alberto Fernández, de que puede ser puente, ser facilitador y ayudar. No me sorprende que use a Bogotá para reuniones”.