Arcas criptográficas de El Salvador se han reducido a la mitad

El Salvador apostó su salvación económica a bitcoin, pero hasta ahora la apuesta no está dando los frutos que esperaba el presidente Nayib Bukele.

Las arcas criptográficas del gobierno se han reducido a la mitad, la adopción de bitcoin en todo el país no está realmente despegando y, lo que es más importante, el país necesita una gran cantidad de efectivo, rápido, para cumplir con los pagos de su deuda de más de mil millones de dólares en el próximo año.

Esto se produce cuando el precio de bitcoin ha caído más del 70 % desde su pico de noviembre de 2021, y más del 55 % desde el momento en que Bukele anunció su plan.

Mientras tanto, el crecimiento económico de El Salvador se ha desplomado, su déficit sigue siendo alto y la relación deuda-PIB del país, una métrica clave que se utiliza para comparar lo que un país debe con lo que genera, alcanzará casi el 87% este año, avivando teme que El Salvador no esté equipado para liquidar sus obligaciones crediticias.

Combine estos problemas económicos con una guerra renovada contra la violencia de las pandillas y tendrá todas las fijaciones de un país al borde del abismo.

“En la superficie, todo el asunto de bitcoin realmente no ha valido la pena”, dijo Boaz Sobrado, analista de datos de fintech con sede en Londres.

No es culpa de Bitcoin que el gobierno esté al borde de la ruina financiera.

El gobierno tiene una pérdida en papel no realizada en bitcoin de alrededor de US$ 50 millones, que según el ministro de finanzas es menos del 0,5% del presupuesto nacional. En conjunto, todo el experimento (y todos sus costos asociados) solo le han costado al gobierno alrededor de US$ 374 millones, según estimaciones . Eso no es nada, especialmente considerando el hecho de que El Salvador tiene US$7,700 millones en bonos en circulación, pero para una economía de US$29,000 millones, es comparativamente pequeño.

Sin embargo, la óptica no es buena.

Las negociaciones se han estancado con los prestamistas internacionales en parte porque no están dispuestos a arrojar dinero a un país que está gastando millones de dólares de impuestos en una criptomoneda cuyo precio es propenso a una volatilidad extrema. Las agencias calificadoras, incluida Fitch , han derribado el puntaje crediticio de El Salvador citando la incertidumbre del futuro financiero del país, dada la adopción de bitcoin como moneda de curso legal. Eso significa que ahora es aún más costoso para el presidente Bukele pedir prestado el efectivo que tanto necesita.

“En términos de su situación financiera, El Salvador está en un lugar muy difícil. Tienen muchos bonos que se cotizan con descuentos severos”, continuó Sobrado.

“La política económica del país es esencialmente un pensamiento mágico”, dijo Frank Muci, miembro de política de la London School of Economics, que tiene experiencia asesorando a gobiernos en América Latina.

“Han asustado a los bejesus de los mercados financieros y del FMI”, continuó Muci, quien le dice a CNBC que nadie quiere prestar dinero a Bukele a menos que sea a “tasas de interés” del 20% al 25%.

“El país camina sonámbulo hacia un incumplimiento de pago de la deuda”, dijo Muci.

Pero el presidente millennial y experto en tecnología, que una vez se promocionó a sí mismo como el “dictador más genial del mundo” en su biografía de Twitter, ha atado su destino político a esta apuesta criptográfica, por lo que hay un gran incentivo para que funcione a largo plazo. — y para pagar la deuda del país en el ínterin. Bukele enfrenta la reelección por otro mandato presidencial de cinco años en 2024.

Con información de CNBC

