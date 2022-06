«El Plan Universidad Bella avanza en la completa opacidad de sus cuentas»

El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, William Anseume criticó que nadie sepa cuál es el presupuesto del plan Universidad Bella. impulsado por Maduro: avanza en la completa opacidad de sus cuentas.

Junto a Luis Barragán (AN/2015), Anseume solicitó a la Comisión de Contraloría de ese parlamento una investigación pertinente. «Se meten en las universidades, las allanan, sin que ese plan transmita información alguna a los consejos directivos, como el de la Universidad Simón Bolívar, acerca de los montos del presupuesto o de lo que están o van a seguir haciendo», dijo según nota de prensa.

«Esto no cuenta con ninguna licitación conocida ni vallas informativas. Como han dicho autoridades de la UCV, el plan anda retrasado y no atiende espacios como el Aula Magna, donde no se pueden graduar estudiantes desde antes de la pandemia. Son montos al parecer multimillonarios en dólares, se habla de 70 millones de dólares en la UCV, sobre los cuales todo se desconoce».

«No es que se niegue la posibilidad de atender espacios físicos educativos que hace más de una década no cuentan con la debida atención, precisamente porque el presupuesto de las universidades ha sido reducido hasta su casi desaparición. Sino, que primero tiene que haber el debido control y el cumplimiento de las leyes en materia de la debida contraloría de los recursos y debe haber un cumplimiento del Estado con la universidad», expresó Barragan.