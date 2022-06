Perú | Carnecitas 26/06/2022

Caviares

Jorge Montoya, vocero de la bancada de Renovación Popular, denunció que “los caviares” están obstaculizando la elección del titular de la Defensoría del Pueblo.

Antojo

“Seguimos en pugnas y berrinches para que al antojo de los anti sistema se siga dilatando el proceso de elección del Defensor del Pueblo”, escribió en Twitter.

Estrategias

El también integrante de la comisión encargada de buscar el reemplazo de Eliana Revollar sostuvo que “los anti demócratas se burlan de la democracia y utilizan estrategias negras para cumplir sus perversos objetivos”.

Desprestigio

“El Congreso se está desprestigiando por sí solo, no necesita ayuda. Son los mismos malos elementos que llegaron a él los que restan credibilidad”, agregó.

Protector

La exministra Nidia Vílchez aseveró que el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Dimitri Senmache, es el “protector principal” del prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva.

Ubicación

“El ministro del Interior sabe dónde está [Juan Silva]. Además, es el protector principal de este exministro. Cómo explicamos que hay equivocación. ¿En la Policía hay equivocación? Falso”, señaló.

Involucrados

En tal sentido, sostuvo que el “propio ministro” del Interior y todos sus altos mandos están comprometidos. “Ellos protegen a este exministro, a los sobrinos del presidente y a los amigotes de Vladimir Cerrón”, expresó.

Todos

Vílchez reiteró que están “protegiendo” al exsecretario de Palacio de Gobierno y a los sobrinos del presidente de la República, Pedro Castillo. “Son partes de los diálogos que ha grabado Zamir [Villaverde]”, acotó.

Invitación

La legisladora Patricia Chirinos, de Avanza País, invitó su colega Gladys Echaíz (APP) a que se pase a su grupo parlamentario. Ello, luego de que Echaíz declarara que no descartaba renunciar a la bancada del partido de César Acuña.

Más mujeres

Si se suma la exfiscal de la Nación a su agrupación, destacó Chirinos, “seríamos más mujeres juntas contra la corrupción”.

Positivo

“Personalmente creo que sería muy bueno para los ideales de desarrollo social, la defensa de derechos y la lucha por la democracia, si la congresista Echaíz se integra a nuestra sólida y consecuente bancada”, señaló Chirinos.

Floro

El titular del Ministerio de Cultura, Alejandro Salas, aseveró que el presidente Pedro Castillo tiene la intención de declarar, pero que su defensa legal decide cómo llevar el proceso.

El colmo

Ante la eventual aparición de más audios sobre corrupción, Salas dijo que se buscaría desestabilizar el gobierno de Castillo. ¿Cómo puede cuestionar que salgan a la luz pruebas que confirmen delitos? Ya nada sorprende con estos personajes.

Lista

La legisladora Silvana Robles (Perú Libre) manifestó que su bancada se encuentra elaborando una lista para presidir la Mesa Directiva del Parlamento.

Alianzas

No obstante, Robles rechazó que el grupo parlamentario oficialista vaya a aliarse con la bancada de Fuerza Popular.

The post Carnecitas 26/06/2022 appeared first on La Razón.

Por: La Razon

Autor: Redacción GLR

Fecha de publicación: 2022-06-26 01:30:01

Fuente