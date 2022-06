Perú | ¿Cuánto pagamos por gasolina en el Perú?

Según diversas plataformas, el precio del galón de gasolina bordea los 23 soles en promedio en nuestro mercado nacional.

Un reciente reporte de la agencia Bloomberg reveló cuánto pagamos en el Perú por combustible en diferentes grifos. De esta forma, registramos el precio más alto en toda Latinoamérica. En tal sentido, el costo del galón de gasolina es de US$ 6.3 en promedio, es decir, unos 23.59 soles.

Por otro lado, en el portal web GlobalPetrolPrice se maneja similares datos. Aquí se indica que el Perú tiene el segundo combustible más caro en Latinoamérica, pues cada galón de gasohol de 95 octanos cuesta US$ 6.2, solo por detrás de los US$ 7.65 por galón que cuestan en Uruguay.

En tanto, el ranking de Bloomberg, que se basó en datos del Ministerio de Hacienda de Colombia, señala que seguido de Perú otros países de la región con un alto precio del combustible son Brasil, Guatemala, Chile y Costa Rica.

En ese sentido, el galón de gasolina en Brasil tiene un precio de unos US$ 5.8. Además, en Guatemala cuesta US$ 5.6 en promedio. Por otro lado, en Chile y Costa Rica pueda valer US$ 5.4, mientras que en Paraguay el costo promedio es de US$ 5.3.

¿A qué se debe el alto precio?

La plataforma Facilito del Osinergmin señaló que actualmente en la capital el precio de la gasolina y/o gasoholes es de entre S/ 14.69 y S/ 31.59. Teniendo en cuenta el octanaje y la zona en la que se compre.

Sin embargo, ¿por qué el Perú tiene la gasolina más cara de la región? Aurelio Ochoa, ex presidente de Petroperú y especialista en hidrocarburos, precisó que son varios los factores que generan esto.

«Hay tres factores: Primero está el tema tributario que es bastante elevado, hay un impuesto sobre el otro y eso debería corregirse, eso por un lado; por otro lado, es el caso de la cadena de comercialización que es bastante onerosa, y finalmente que hay que hacer correcciones en lo que corresponde a los precios de producción de las refinerías», explicó a RPP.

En consecuencia, Ochoa agregó que se esta afectando el mercado de combustibles debido al incremento de precios. En específico, el petróleo ha registrado un elevado costo, pues se incrementó a más de US$ 100 el barril.

Por su parte, la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio (Agesp) informó que el precio del barril de petróleo se incrementó en 64% durante el último año. Especificaron que en junio de 2021 su costo bordeaba los US$ 73 y ahora en junio del 2022 ha llegado a US$ 120.

Por último, la asociación señaló que los precios de las gasolinas de 90 y 95 octanos registraron un alza del 35% y 47%. Este incremento significa que los peruanos pagan entre S/ 5.56 y S/ 7.88 más por cada galón del combustible.