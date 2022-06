Abuela le cobra 15 dólares a su hija para cuidar a su nieto

Una abuela australiana se convirtió en viral tras contar que cuando su hija le pidió que cuidara a su nieto, ella le indicó que le cobraría 15 dólares al día ya que “no es una guardería”.

En su posteo en la red social Reddit, la mujer dio detalles de la situación: su hija de 29 años tiene un bebé de un año y como se le termina su licencia por maternidad y debe volver al trabajo, que es de ocho horas, de lunes a viernes, le pidió ayuda a su familiar más cercano, su madre.

“Ella trabaja cinco días a la semana, alrededor de siete u ocho horas al día (de 7.30 a 15) y me preguntó si estaría dispuesta a cuidar a su hijo dos o tres días a la semana”, empezó relatando la mujer.

Como era de esperar, la hija se sorprendió con la respuesta de su madre, pero lo pensó y decidió hacerle una “contraoferta”. Como la joven ganaba 22 dólares por hora trabajada, le ofreció 10 dólares a su mamá.

Pero esta negociación enfureció a la abuela, quien relató su reacción en el mismo posteo: “No soy una guardería, tengo mi propia vida, trabajo para mí y creo que ella debería entender que estaría renunciando a mi tiempo cuando trabajo desde casa. Necesito dinero para reemplazar ese tiempo que estoy renunciando a mi trabajo. Mientras trabajo en casa, no puedo simplemente trabajar y cuidar a su hijo al mismo tiempo”.

Y prosiguió: “Yo amo a mi nieto, pero como mencioné anteriormente: no soy una guardería», indicando que los demás abuelos iban a colaborar en el cuidado del pequeño.

Como era de esperar, su texto no pasó desapercibido. Rápidamente su publicación se llenó de comentarios con diferentes posturas. «¿Quieres cobrarle a tu hija más de la mitad de lo que gana por cuidar a tu nieto? Si no quieres hacerlo di que no y deja que busque a alguien más», fueron algunas de las opiniones.

