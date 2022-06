Chile | Carnaval de los Colores en Antofagasta: 27 agrupaciones y bandas de bronce darán vida a la décima versión

Ya esta todo dispuesto para una de las fiestas ciudadanas más esperadas por los antofagastinos, y que tiene lugar en el marco de la XI Feria Internacional del Libro Zicosur de Antofagasta Filzic 2022. Nos referimos al denominado Carnaval de los Colores que este año estrena nuevo recorrido y extensión.

Serán más de dos kilómetros el trayecto informado por la organización, y que comprende desde el Balneario Municipal hasta el sitio cero de Puerto Antofagasta. trazado que implicará suspender el transito vehicular en Avenida Croacia, Grecia y Balmaceda en su calzada poniente entre las calles El Quisco por el sur y 21 de mayo por el norte, desde las 13:00 hasta las 19:00 horas del domingo.

Carnaval de los Colores que también destaca por la participación de 27 agrupaciones y bandas de bronce provenientes de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Metropolitana y Antofagasta, junto a una delegación de Caporales de Argentina.

Tercera jornada

Entre las novedades de Filzic durante este sábado 25 de junio podemos mencionar la presentación de los libros “Chile: Crónica de un fracaso anunciado” del exsenador Carlos Cantero, y “Encuarentenadas” de la periodista Savka Pollak, ambas actividades desarrolladas gracias al apoyo de CLV consultora, y que contaron con la participación del periodista Marco Sotomayor.

Finalizada su presentación Carlos Cantero destacó la importancia de la Feria del Libro para la Región. “Yo creo que la Filzic juega un rol muy importante en esto de promover la cultura. Además, a mí me gusta también la Filzic porque aparte de libros, hay siempre otros eventos como charlas, conferencias, presentaciones de libros y música que convoca a tanta gente y me parece que ese es el concepto de cultura en su integridad, así que los felicito”.

Asimismo, en horas de la tarde tuvo lugar el lanzamiento del libro “Cosmovisión Aymara. Un acercamiento para profesionales de Salud” a cargo de su autora Javiera Quispe Villalobos, alumna de Terapia Ocupacional de la Universidad de Antofagasta.

“Poder presentar mi primer libro en Filzic me emociona. Me encanta porque cuando venía como estudiante jamás pensé que aquí podría lanzar mi libro, así que estoy muy agradecida de la invitación, del espacio, de la convocatoria y la presentación que estuvo muy hermosa. Espero que se puedan seguir creando muchas más Filzic porque no dejaré de venir y mucho mejor ahora que puedo presentar mi libro” comentó Javiera Quispe.

Jornada que también tuvo espacio para reflexionar sobre el cambio climático, aunque con cierta cuota de humor, a cargo de Emilio Torres “El Pampero” quien protagonizó la charla “Cambio Climático, Willy Duarte jamás se equivocó”. Propuesta que invitó a la reflexión sobre los problemas que implica el cambio climático, recordando a quien en otros tiempos era el encargado de entregar el pronóstico en TV Tiempo.

“Para mi es un honor estar en Filzic, después de un periodo tan difícil que hemos vivido, por eso desde el espacio que yo habito en la cultura es una alegría participar de un evento que congrega a tanta gente, a familias. Preferencias que dan el realce y la importancia que tiene la Feria para la ciudad, y que este año además incluyó el tema medio ambiental” comentó Torres.

Tarde de sábado que también contempló el conversatorio “Ciudad y Movilidad Desafíos Futuros para Antofagasta” organizado en el escenario central por Creo Antofagasta.

Cuarta jornada

Para este domingo 26 de junio, en paralelo al Carnaval de los Colores, en el recinto ferial podemos destacar al medio día el conversatorio “Comer y Pensar, Desperdicio Alimentario, Su Impacto Social y Medio Ambiental”, encabezado por la académica María José Larrazábal. Mientras que a las 17:00 horas, para los fanáticos de lo paranormal en el Rincón de los Sueños estarán Juan Andrés Salfate y Francisco Ortega quienes presentarán su coproducción literaria, “Alienígenas Americanos”.

Todo el programa de actividades de la cuarta jornada y hasta el 03 de julio, está disponible en el sitio web www.filzic.cl.