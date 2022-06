¿Cuánto ganan los animales más ricos de TikTok?

Quizá has visto a alguno de tus amigos crearle una cuenta de redes sociales a su mascota, en la que se suben fotos y videos graciosos del animalito. Quizá para muchos esta acción no sea muy necesaria que digamos, pero una cosa es cierta, si se trata de un animal carismático, esa cuenta tendrá muchísimo alcance, y es que ¿a quién no le gusta ver animales graciosos en la internet?

En las redes sociales puedes encontrar perritos haciendo piruetas, gatos jugando con diversos objetos y hasta pericos que emiten frases divertidas.

Pero como has de imaginar, algunas mascotas obtienen más audiencia que otras, así que All About Cats reveló una lista de los animales más populares de la red social, hoy no solo te hablaremos de ellos sino también, de su fortuna.

¿Animales monetizando en TikTok?

Pero los animales más ricos sin duda se encuentran en TikTok. Esta aplicación nació en China en el 2016, dos años después ya era una de las más descargadas en todo el mundo. Esto se debe a la variedad de contenido que puedes encontrar para entretenerte y de lo divertido que puede resultar para muchos el generar contenido.

Gracias al éxito de la aplicación, los usuarios que alcancen millones de reproducciones en sus videos pueden llegar a monetizar el contenido. Pero los usuarios que se han hecho de fortunas no son solo personas, sino que también animales.

Los dueños de estos animales que compiten contra influencers de todo tipo por encabezar las tendencias, invierten muchísimo tiempo y creatividad en sus mascotas, quienes lucen siempre impecables, saludables y felices. Y por supuesto, los dueños también invierten el dinero de las ganancias que obtienen de TikTok, para que los pequeños animales se roben el cariño y seguimiento de miles de personas con su personalidad y ternura. Ahora sí, echemos un vistazo a las mascotas más adineradas de TikTok:

That Little Puff

That Little Puff es el animalito que encabeza la lista, se trata de un gris felino que saltó a la fama durante la pandemia. Su contenido va dirigido a los fans de los gatitos. That Little Puff cuenta hasta ahora con 27.9 millones de suscriptores y más de 597 millones de me gusta. En la mayoría de sus videos aparece vestido de chef, probando recetas y trucos virales de TikTok que, generalmente no resultan ser tan buenos como esperaba. Se estima que @thatlittlepuff puede ganar hasta 26 mil 401 dólares, es decir el equivalente a 517 mil 272 pesos, por cada video que publica, su video más popular cuenta con 295 millones de visualizaciones.

Jiffpom

Jiffpom es un perrito pomeranio que se ha ganado este lugar en la lista debido a que ha salido en videoclips de artistas como Katy Perry. Jiffpom tiene 21 millones de seguidores en TikTok y un total de 1,181 videos publicados. No solo se trata de un perrito de las redes sociales, el pomeranio también cuenta con 2 récords Guinness por aguantar más tiempo andando en sus patas traseras y delanteras. En Los Ángeles, cada 20 de agosto se celebra el día de este perrito tan incríble.

Dentro de su contenido puedes encontrar al perrito utilizando diferentes y divertidos atuendos, levantando la patita o cargando sus peluches favoritos, y por esto percibe ganancias de hasta 20 mil 600 dólares por video, es decir, 403 mil 613 pesos.

Y, según señala All About Cats, de todos los videos que ha publicado @jiffpom al menos 1,000 de ellos valen hasta 587 mil 787 pesos por la cantidad de interacción que generan.

Chipmunks of TikTok

El tercer lugar de la lista es liderado por nada más y nada menos que, ¡una aldea de ardillas! y esta es liderada por las pequeñas Dinky, Squishy, Mooshy y Spongebob, alcanzando los 13.7 millones de seguidores y 177 millones de me gusta.

Las divertidas aventuras de esta aldea integrada por 25 ardillas son parte de los contenidos más lindos y familiares que encontrarás en la red social. No hay nada más tierno que verlas intentando llenar sus mejillas de semillas, o salir de su escondite cuando escuchan la voz de Brad, su dueño.

Las ardillas que rompen TikTok con sus videos, ganan 13 mil 300 dólares por cada publicación, estamos hablando de al menos 260 mil 585 pesos. Quizá suena a una gran fortuna, pero la mayoría de esta cantidad va destinada a los cuidados de las ardillas y su aldea.

Los animales con mayor interacción en TikTok

Existen otras mascotas que más que destacar por su fortuna, lo hacen debido a la gran interacción que obtienen en TikTok, es decir, los más compartidos y comentados. Y es que, según lo indica All About Cats, entre mayor sea el número de suscriptores, más complicado se vuelve obtener buenos índices de participación, pero hay quienes lo logran exitosamente, aquí te mostramos algunos ejemplos:

@tuckerbudzyn Es el golden retriever que encabeza la lista con más de 10 millones de followers. El precioso canino obtiene un promedio de 414 mil 650 me gusta por video y un índice de participación de más del 4%.

@venustwofacecat Se trata de un gatito que llamó la atención de los usuarios de TikTok por su aspecto de dos caras, la mitad de su pelaje es anaranjado y la otra negra, con un ojo verde y otro azul. El pequeño gato tiene una media de 74 mil 655 me gustas en sus videos y un índice de participación del 3.25%.

@swagrman Es un perrito husky que acumula una manada de 7.5 millones de suscriptores y recibe 233 mil 650 me gusta en promedio con una tasa de participación del 3.16%, una cifra alta considerando el número de followers que tiene.

También Lee: “Hoy todo me parece más bonito”