Daniella Navarro estremece las redes: Mi abuelo me violó

La actriz Daniella Navarro hace inesperada confesión contra su abuelo en La Casa de los Famosos 2

En un pequeño avance de Telemundo a través de sus redes sociales sobre el próximo episodio de La Casa de los Famosos que será transmitido este domingo, se ve a la única venezolana participando en el reality, Daniella Navarro hacer una cruda confesión entre lagrimas, al afirmar que fue abusada por su abuelo.

«Y viene una de las peores etapa de mi vida, que fue ser abusada por mi abuelo, y no poder decir absolutamente nada, porque ya sentía que yo era responsable de que mi mama tuviera el corazón roto, y no quería romperle el corazón diciéndole que su papa abusaba de nosotras y seguí guardando rabia en mi corazón, pero mi mamá me regalo lo que era mi mejor amigo hoy en la actualidad que es mi hermano, Carlos Henrique y decidí no romper la felicidad que eso había traído a la familia y me lo guarde hasta mis 25″ dijo Daniella llorando.

Importante acotar que Daniella había sido sentencia en la ultima eliminación junto a Lewis Mendoza, Niuka Marko y Salvador Zerboni. Sin embargo, durante la instancia se fueron salvando los chicos reality hasta que quedaron Niurka y Daniela. Finalmente, la cubana de 55 años fue la expulsada del show, por tal motivo Daniella sigue en competencia.

