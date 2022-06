España | El Bayern pedirá 70 millones por Lewandowski cuando el Barça active las palancas

El Bayern de Múnich sabe que el Barcelona está a punto de activar sus palancas económicas y eso le llevará a pedir una cifra muy elevada, de al menos 70 millones de euros, por la contratación de Robert Lewandowski. Así lo desveló Eduardo Inda en su sección de El Chiringuito de Jugones, donde dejó claro que la operación sigue lejos de realizarse por el momento.

«El Bayern, como ve que el Barça va a tener dinerito, ahora quieren 70 millones más 10 en variables por Lewandowski. Es una estrategia dentro de la negociación, pero no deja de ser un obstáculo más para los culés», aseguró Inda en el programa de Mega.

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, aseguró que una de las palancas se ejecutaría antes de que acabe el mes de junio, pero el tiempo sigue pasando y el ansiado dinero sin llegar a las arcas del club culé. Concretamente, se trata de la venta de un porcentaje de los derechos televisivos, que debe reportar al menos 200 millones de euros de forma inmediata.

Por su parte, Lewandowski no varía su postura y sigue teniendo claro que solo quiere vestir la camiseta del Barcelona, aunque en los últimos días ha optado por un perfil más discreto y no ha vuelto a realizar declaraciones. Mientras tanto, los dirigentes del club bávaro se siguen mostrando inflexibles y en cada aparición pública se apresuran a recordar que el polaco no saldrá al menos hasta que cumpla el año de contrato que le resta.