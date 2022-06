Familia venezolana sobrevivió a voraz incendio en Buenos Aires

Hace apenas unos días el país entero se enlutó por el fallecimiento de una familia judía entera: madre y sus cuatro hijos, producto de un incendio que pese a la acción de los bomberos, no pudieron rescatarlos a tiempo.

Asimismo, las autoridades informaron que el saldo total de este trágico accidente fue de al menos 35 heridos, que fueron trasladados y hospitalizados en distintos centros de salud, incluyendo al padre de la familia Jabbaz, los principales afectados y quien se mantiene en terapia intensiva.

Mientras el piso siete de este edificio en la zona de Recoleta, en la ciudad de Buenos Aires se consumía por el fuego, unos pisos más arriba, específicamente en el piso once, una familia venezolana también vivió de cerca el miedo de lo que podría pasar si el incendio seguía propagándose.

Habla la familia venezolana que vivía en el edificio que sufrió el trágico incendio

“Como a las cuatro y media de la mañana me levanté para ir al baño y unos 20 minutos después, mi suegra gritó que había humo. Todos nos despertamos en ese momento, abrimos la puerta pero entró una ola fuerte de humo, así que cerramos nuevamente. Yo me ahogué y me fui rápido al balcón para intentar tomar aire. Pensé que no lo contaría porque se me dificultaba respirar”, comenzó narrando Richard Tovar en entrevista para Es Reviral.

Es Noticia: Los desalojaron de los hoteles: Más de 200 pasajeros varados en Buenos Aires por vuelo de Conviasa que se desvió a Bolivia

El venezolano que vive en ese edificio desde hace unos años junto a su familia, detalló que pudo ver a través de los vidrios del edificio de enfrente que había un gran incendio pisos abajo. “Yo temía que explotara la estación de servicio que está ahí al lado prácticamente”, agregó.

Unos minutos que se convirtieron en eternos para ellos y para el resto de los vecinos. Y aunque en su caso, corrieron con suerte de no haber sufrido lesiones ni complicaciones, si vivieron en carne propia el miedo de que algo también pudiese ocurrirles.

La acción de los bomberos y el rescate que los dejó en calma

Al menos media hora después llegó el personal bomberil derribó la puerta e ingresaron a este departamento. Les pidieron que se mantuvieran agachados mientras terminaban de apagar el fuego.

“De repente habían ráfagas de viento con humo negro y se complicaba más la situación. Tapábamos a dos perritas que tenemos para que pudieran respirar también”, contó al medio digital.

Los venezolanos se percataron que un piso más arriba, en el 12, una familia necesitaba más ayuda de los bomberos y les pidieron que fueran a atenderlos porque tenían niños.

El departamento de los venezolanos también sufrió daños y se mudarán

Según explicaron, este edificio tiene un solo departamento por piso, por lo que creen que fue más rápida la propagación del fuego y los grandes destrozos en solo minutos que dejó a su paso.

Fue después de las siete de la mañana que los buscaron para que pudieran bajar. “Estaba todo negro, mucha agua en el piso. Cuando pasamos por el piso siete, estaba todo calcinado. Abajo nos recibieron los paramédicos en las ambulancias y a cada uno nos llevaron a distintos hospitales para hacernos exámenes y chequeos porque estuvimos mucho tiempo expuestos al humo”, detalló Richard.

Después de tres años viviendo en este lugar es la primera vez que sucede algo así, sin embargo están buscando mudarse próximamente por los daños que también sufrió el lugar que habitan.

“El fuego no llegó a nosotros pero todo el departamento quedó negro. Hay que hacer una limpieza total, creo que nada se quemó. Tumbaron una puerta y hay que repararla”, comentó.

Asimismo les sugirieron no volver por un tiempo a su vivienda tras lo sucedido, por lo que tendrán que quedarse en casa de un amigo.

¿Qué provocó el incendio del edificio en Buenos Aires?

De acuerdo a los resultados preliminares de las pericias de la Oficina de Incendios y Explosiones de Bomberos de la Ciudad, el incendio se habría originado en «la súbita reacción térmica de baterías de litio pertenecientes a un monopatín eléctrico».

Esa reacción habría estado inducida «por la sobrecarga o descargas excesivas, golpes en celdas o bien exposición a fuentes de calor».

El fuego comenzó pasadas las cinco de la mañana, mientras sus ocupantes dormían y rápidamente se expandió al piso superior, obligando a la evacuación y rescate de todos los ocupantes de los 14 pisos.

Hoy Richard, agradece a Dios que están bien y lamentan profundamente la pérdida de la familia judía que falleció.