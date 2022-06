Hidrocaribe “No Cumple con el Ciclo, luego de 60 Días Sin Agua”

El concejal del municipio capitalino Arismendi, Nelson Acevedo, informó que preocupado por las reiteradas denuncias en las últimas horas en la falla del suministro del ciclo de agua en Atamo Sur, que corresponde con el ciclo del Municipio Maneiro, el cual tenía más de 60 días sin agua , quitaron el suministro sin consultar con los líderes comunitarios del sector para ver si estaba funcionado bien el ciclo, dejando a los vecinos de Atamo Sur, Municipio Arismendi, Sin agua.

“exhortamos a las autoridades de Hidrocaribe a efectuar un plan Urgente de contingencia con camiones cisternas en las partes altas de Sacopana 1 , 2 y calle Los Pinos, Atamito, así lo manifestó el edil y dirigente comunitario.

Acevedo lamentó que después de 60 dias sin el vital líquido, no llegue el agua por las tuberías y los habitantes no puedan almacenarla por la ineficiencia de la Hidrológica del Caribe, que no se ha ocupado de prestar un plan al gobierno nacional para reparar la tubería en alta mar o presentar un proyecto para el nuevo acueducto para margarita y coche.

Hidrocaribe a dejado a los vecinos sin poder lavar la ropa y hacer los deberes del hogar como lo tenían planificado.

En la misma situación se encuentran los vecinos de la Asunción, tienen más de 60 días sin Agua.

“A los vecinos de Arismendi al igual que el resto de los venezolanos, apenas les alcanza para medio comer y no les queda dinero para comprar el agua por cisternas» , apuntó Acevedo.

