Luciano D’Alessandro y María Alejandra Requena lo cuentan todo (Video)

En una entrevista con el periodista criollo Luis Olavarrieta, el actor venezolano y la presentadora de televisión revelaron si desean un bebé en sus vidas, agregando que el artista no tiene hijos y la periodista ya tiene dos de su pasada relación con Ismael Hurtado, los jóvenes Miranda y Andrés.

En este sentido, Luciano comentó que antes de casarse él le preguntó si ella deseaba tener hijos «Se quedó pensando y me dice, sabes qué es lo peor, que los quiero tanto que lo estoy pensando. Otra persona dice, no ya tengo dos y ya no más, pero me dijo te quiero tanto que lo estoy pensando y eso a mí me movió el alma».

Seguidamente, «María Alejandro reveló que ella por su parte pensó Bueno, ya yo tengo dos hijos grandes, volver a empezar sería una locura de mi parte, pero por otro lado yo le dije quizás pudiera tener otro hijo, quizás no, no solamente físicamente sino hormonalmente y anímicamente» agregando que ella se dio la tarea de averiguar sobre los óvulos a su edad para poder concebir.

Ahora bien, Luciano comentó que él paró un poco la situación debido a que todavía están recién casados y aunque quiere tener bebés, prefiere disfrutar un poco de su matrimonio antes de que venga la responsabilidad de la paternidad «la prioridad es nuestro matrimonio, vivir juntos, la convivencia con sus hijos, y después vemos el temas de lo hijos, si se da de manera natural, amén, si no pues hay otras opciones».

Finalmente, María Alejandra dijo que lo que teme es el riesgo de ser madre a los casi 50 años, puesto que ya sus hijos mayores perdieron a su padre y no le gustaría que pasara algo malo si tiene un parto complicado.

Síguenos en nuestro Telegram, Twitter, Facebook, Instagram y recibe de inmediato los hechos noticiosos al día y a la hora