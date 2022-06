Perú | Plantón frente a JNE: advierten que no hay garantías para elecciones regionales y municipales

Piden a Elvia Barrios la destitución inmediata de Jorge Luis Salas Arenas, presidente del JNE.

Hoy, en medio de un plantón organizado por el partido político «Fe en el Perú» frente al JNE, el presidente Álvaro Paz de la Barra denunció públicamente que, hasta la fecha, su partido político es el único que no ha recibido fecha y hora para ver el recurso de apelación y pueda definirse su participación en los próximos comicios municipales.

«Denuncio públicamente que hay un rencor por parte del Presidente del Jurado Nacional de Elecciones Jorge Luis Salas Arenas contra mi familia y, en consecuencia contra ‘Fe en el Perú’ porque cuando mi padre era miembro del Consejo Nacional de la Magistratura no lo nombró Juez Supremo en 2011. Lo descalificaron y solo ingresó al cargo porque falleció un ex juez supremo», aseguró Paz de la Barra, resaltando que se trata de una opinión personal y que espera ser desmentido por el mismo presidente del JNE.

«Hoy por hoy no hay garantías de que se pueda llevar a cabo unas elecciones regionales y municipales transparentes con la presencia de este señor al mando», aseguró Paz de la Barra y agregó que no es posible tener a una persona cuestionada por coimas de vacancias, por fraude electoral, etc. «Salas Arenas no tiene idoneidad para que siga manteniéndose en el cargo y, en los próximos días, con pruebas vamos a denunciar temas incluso más graves que los mencionadas por Jorge Muñoz en su vacancia», indicó Paz de la Barra.

PRÓRROGAS

Cabe recordar que el cuestionado presidente del JNE también ha prorrogado inconstitucionalmente el plazo legal, que era el 14 de junio, dando 72 horas más. «Los únicos beneficiados fueron la gente de Vladimir Cerrón y el Sr. Daniel Urresti, que para mí es un topo del gobierno actual», señaló Paz de la Barra.

Lo que espera el partido político «Fe en el Perú» es que el JNE resuelva las tachas presentadas como lo ha hecho con otros partidos en estos días y no dejar suspendido el proceso hasta el 2 de octubre. Por ello, con esta manifestación pacífica se espera que el JNE fije una pronta fecha de audiencia para el recurso de apelación de Paz de la Barra.

Finalmente, sobre los demás candidatos que ya comenzaron su carrera al sillón municipal, dijo que ese puesto no debería ser una resignación. «Me da pena porque la alcaldía de Lima no es un premio consuelo de quienes perdieron elecciones presidenciales o de quienes abandonaron su distrito, esos detalles los deberíamos tener en cuenta todos los votantes», dijo Paz de la Barra.