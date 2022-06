Abogados y periodistas Por Luis Longart Guerra

Dios me ha concedido la gracia de graduarme en estas dos carreras universitarias, ejercerlas y ser actualmente docente en ambas disciplinas, Derecho, desde las aulas de la Universidad de Margarita (Unimar) y Comunicación Social, desde las mismas aulas en convenio con la Universidad Católica Santa Rosa (Ucsar).

La profesión de Abogado requiere ser enaltecida y rescatada por las nuevas generaciones de colegas que egresan de nuestras Universidades. El Abogado ejerce una función útil y necesaria para la comunidad. Lamentablemente, hay algunos colegas que con sus actuaciones poco decorosas y honestas, han contribuido al desprestigio de tan noble y generosa profesión.

Eduardo Couture, considerado el mejor procesalista civil latinoamericano, nos dejó un documento de valiosa importancia para la conducta y ética de los abogados: Los Mandamientos del Abogado. Todos son importantes mandatos, pero, sin restarle importancia a los demás, particularmente, a mí me gusta el último de ellos, que reza: “Ama tu profesión, de tal manera que el día que tu hijo te pida un consejo sobre su destino, consideres un honor para ti proponerle que se haga abogado”.

El abogado debe defender con valentía valores como la dignidad, la justicia, la verdad y la democracia.

Desafortunadamente, en nuestro país no hay Estado de Derecho. Aquí, no existe separación de poderes, y si carecemos de ello, simple y llanamente no hay justicia, y si no hay justicia, no hay libertad ni democracia. La separación de poderes, es un principio constitucional que nos viene de la Revolución Francesa que no puede ser considerado un dogma por aquellos que pretenden cambiar el modelo constitucional que sirve de marco a nuestras leyes, reglamentos, resoluciones y otros elementos que conforman nuestro ordenamiento político y jurídico.

Como abogados debemos solicitar a los jueces que sean probos, autónomos e independientes, imparciales, que no obedezcan a intereses partidistas y sectarios que empañan a la justicia y ensucian su reputación como magistrados. Los jueces deben rebelarse ante tales presiones y fundamentar sus sentencias en los hechos y en el derecho, sin tomar en cuenta criterios, equivocados y perversos, y decidir en base a la recta y justa aplicación de la justicia y el derecho.

Por último, hago un llamado a todos los colegas para que logren integrar una plancha de Unidad Gremial. Considero un grave y craso error convertir a las elecciones del Colegio de Abogados en un campo de batalla de los partidos políticos. En todos los partidos y movimientos políticos hay gente capaz, gremialista y con vocación de servicio e igualmente existen un numeroso grupo de abogados independientes, sin militancia política, que quieren y desean trabajar, levantar y fortalecer a su gremio que tanto lo necesita.

Por lo demás, constituye una arbitrariedad de este régimen su indebida intromisión en los asuntos gremiales de los colegios profesionales, sindicatos y Universidades en nuestro país, cuyas elecciones han sido paralizadas por decisiones políticas de la Sala Electoral del llamado Tribunal Supremo de Justicia.

En relación al gremio periodístico debemos señalar con toda responsabilidad que nunca antes se había atacado y hostilizado a los comunicadores sociales como se ha venido haciendo en los últimos años de estos regímenes antidemocráticos. Todos los diarios nacionales y regionales han desaparecido porque el régimen les niega el papel para su impresión, los programas de opinión e información son objeto de censura por parte del aparato gubernamental de las telecomunicaciones, muchos periodistas han tenido que salir el país ante la persecución oficial, sedes de diarios nacionales han sido tomadas por decisiones judiciales “amañadas y perversas” que obedecen a criterios políticos y el régimen ejerce una hegemonía comunicacional para que se lea y escuche lo que ellos quieren .

Para los comunicadores sociales, la misma humilde recomendación, dialogar para integrar una plancha de Unidad Gremial. Todos los periodistas debemos luchar por enaltecer y rescatar nuestros Colegios y la garantía de ello es el espíritu unitario y gremial ante cualquier otro.

Abogados y periodistas, juntos por la recuperación democrática del país.