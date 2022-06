Ciclón tropical dos afecta con fuertes lluvias a Venezuela

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), alertó sobre un potencial ciclón tropical dos ubicado al este del estado Sucre, Venezuela.

Según señaló el organismo, el fenómeno representa un “gran riesgo hidrometeorológico en el país”. A su vez, el ministro del interior del Gobierno de Nicolás Maduro, Remigio Ceballos, aseguró a través de Twitter que los organismos de seguridad se mantienen activados ante la onda tropical para “cubrir cualquier emergencia”.

El presidente del Inameh, José Pereira, agregó en el mismo video que se trata de la onda tropical número once, que tiene un 90 % de probabilidades de convertirse en “depresión tropical”, según citó El Estimuló.

El Centro Nacional de Huracanes (CNH), de Estados Unidos explicó en su portal web que “probablemente se convierta en tormenta tropical cerca del sur de las Islas de Barlovento o mientras se desplace por el sur del mar Caribe”.

Potential Tropical Cyclone 2 is forecast by NOAA to become a #hurricane in Caribbean. 5 years in satellite era (post-1965) have had June-July Caribbean hurricanes: 1966, 1996, 2003, 2005, 2021. All 5 were above-normal Atlantic hurricane seasons per NOAA definition. pic.twitter.com/DnGWoPzDme

— Philip Klotzbach (@philklotzbach) June 27, 2022