cómo afecta la falta de oportunidades

Patricia Montero, periodista, modelo, con ansias de trabajar en su profesión debe buscar otras alternativas porque en Carabobo no hay oportunidades laborales en la rama.

En medio del hostigamiento y falta de medios de comunicación en la región, ha desencadenado la escasez de trabajo para recién egresados. Montero contó que cuando estaba estudiando logró oportunidades laborales, más que todo como pasante, pero al conseguir trabajo en otros medios, ya están ocupados por periodistas con mayor experiencia o buscan una persona que tenga años trabajando en el área.

En el país existían al menos 110 periódicos, hoy apenas quedan alrededor de 10, y no circulan todos los días, otros han nacido o migrado a las plataformas digitales. La organización VE Sin Filtro, informó que entre enero y diciembre de 2021, registraron el bloqueo de al menos 59 sitios web, 36 de ellos correspondían a páginas de noticias.

Periodismo en Carabobo

La comunicadora ha trabajado en varias áreas, dando clases de inglés, español, vendía tortas, escribir para portales deportivos y trabajando su marca personal. Actualmente, es asistente personal y esa es una de las alternativas para mantenerse.

«No he podido ejercer tampoco porque las oportunidades son sumamente limitadas y mi área de especialidad es el periodismo deportivo, es algo que quiero seguir trabajando y la verdad cuesta bastante porque es un área que tiene muchísima competencia y los puestos que realmente pagan lo ocupan personas con ya experiencia», dijo.

Desafortunadamente, sus expectativas como periodista son difícil cumplirlas, puesto que es aficionada de los deportes como Fórmula 1 y fútbol. «Lo que yo quiero hacer como corresponsal lógicamente no lo puedo hacer en mi país, porque aquí no se lleva a cabo ningún tipo de eventos de eso». Consideró que no hay tantas oportunidades más que todo por el tipo de periodismo al cual se quiere dedicar.

Las plataformas digitales como herramienta de crecimiento

Montero, dijo que las redes sociales, pueden lograr generar un alcance, mostrando sus conocimientos y capacidades. Tiene un podcast donde da a conocer temas deportivos de actualidad con el fin de informar a la población. A pesar de no trabajar directamente, busca crear sus propios espacios y camino para no dejar de cumplir sus sueños.

Enfatizó que algún día espera ser reconocida, pero como una periodista que hace las cosas bien. Una persona responsable y no vender su integridad. «Hay muchos periodistas que han perdido el rumbo y han perdido un poquito de esa imparcialidad que deberíamos tener. Mi sueño es ser reconocida por hacer un buen trabajo»

Contó que no gana dinero con el periodismo, ha tenido que recurrir a otros ingresos para sobrevivir el día a día. Además, dijo que de sus compañeros de universidad y de quienes se han graduado después, muy pocos han tenido la oportunidad de trabajar como periodistas.

«De las personas que se graduaron conmigo y de las que se siguen graduando, que si tres de cincuenta, están haciendo periodismo, son personas sumamente afortunadas; porque no todo el mundo tiene esa suerte», comentó.

Patricia Montero ha pensado en emigrar, pero por temas económicos no ha podido. Tiene como un objetivo a futuro logra hacerlo y ejercer, sin embargo, el panorama es complicado.

