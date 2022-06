Conoce a Ana de Armas, la actriz cubana que se pondrá en la piel de Marilyn Monroe

La estrella de Marilyn Monroe se apagó a los 36 años. El 4 de agosto de 1962 fue encontrada sin vida en su casa de Los Ángeles. Según la autopsia, murió por una sobredosis de sedantes.

Lo que siempre estuvo en duda fueron las circunstancias, con abundantes versiones -desde que fue inducida hasta que se trató de un suicidio- jamás confirmadas. Nunca hubo un informe oficial de lo que sucedió aquella noche 4 de agosto de 1962. 60 años después Netflix se prepara para estrenar Blonde, una película sobre Marilyn que se estrenará el 27 de septiembre. Y aunque faltan varios meses, el cautivante tráiler -ya disponible- generó una gran expectativa.

Quien se pondrá en la piel de la inolvidable Marilyn será la actriz Ana de Armas. Para muchos, una desconocida. Sin embargo, cuenta con un interesante recorrido dentro de la industria. Sucede que siempre le escapó a los cánones impuestos por Hollywood, un mundo al que no le interesa ingresar, aunque cuenta con todo para convertirse en una celebridad. Los críticos sostienen que ya es una indiscutida aun cuando prefiere transitar por las sombras, lejos del foco de atención, para no ser descubierta.

Ana De Armas (Fotos: Phil McCarten) Ana De Armas (Fotos: Phil McCarten)

Ana nació hace 34 años en La Habana, Cuba. Hija de Ana Caso y Ramón de Armas, contó que muchas veces pasó ciertas carencias, si bien considera que tuvo una infancia feliz. El amor incondicional de los suyos nunca faltó. Sus padres ocuparon diferentes cargos públicos, con sueldos bajos, que le permitían a la familia cubrir necesidades básicas y no mucho más.

Su gran entretenimiento fue un reproductor de DVD que, en cierta manera, resultó clave para la elección de su futuro. Los fines de semana miraba dibujos animados y películas infantiles. Esto no lo tenía permitido durante los días se semana, por lo que la pequeña Ana iba a la casa de un vecino a mirar en aquel reproductor éxitos del cine que le sirvieron para soñar con Hollywood y abrir su horizonte. En alguna oportunidad contó que se aprendía las escenas y luego las repetía frente a un espejo. Esa fue su primera escuela.

Ana de Armas con Ana Caso, su mamá Ana de Armas con Ana Caso, su mamá

Así fue como a los 12 años audicionó para unirse a la Escuela Nacional de Arte de Cuba. Mientras cursaba, realizó tres películas: Una rosa de Francia, El edén perdido y Madrigal. Pero sabía que necesitaba salir de la isla para poder crecer en la pantalla grande. Al terminar sus estudios decidió no hacer la tesis; pura estrategia, ya que el régimen cubano no le permite a los profesionales recién recibidos irse del país por un periodo de tres años. De Armas soñaba con una carrera en el exterior y sabía que recibirse le cortaría las alas.

A los 18, gracias a la ciudadanía española que heredó de sus abuelos, pudo viajar a Madrid. Al mes consiguió trabajo en la serie El internado, que estuvo en pantalla de 2007 a 2010. Gracias a este paso cobró un gran protagonismo en España y parte de Europa. Su deslumbrante actuación hizo que todos se fijaran en ella.

Ana de Armas Ana de Armas

“Fue un gran cambio para mí. Casi de la noche a la mañana volverme tan famosa, ser reconocida por la calle y que todo el mundo me parara… fue surrealista”, le contó a la revista Flaunt. Tras ese paso, la llamaron para Mentiras y Gordas, también obteniendo un gran suceso. No obstante, Ana -por entonces de 21 años- se quejó de los papeles que le ofrecían: siempre le proponían interpretar a una adolescente sexy. Y ella no quería quedar encasillada. Por eso, se tomó un tiempo sabático de la actuación y se mudó a Nueva York para estudiar inglés. Unos meses después regresó a Europa y fue para seguir retomar su carrera como actriz, ya llevando adelante una variedad de papeles que le abrieron otras puertas: las de Hollywood, las más deseadas.

Ana de Armas en Sin tiempo para morir, como chica Bond Ana de Armas en Sin tiempo para morir, como chica Bond

Ese paso lo dio en 2014 para empezar una vez más de cero. Y enfrentándose a varios inconvenientes. La primera traba fue su inglés poco fluido. Por eso en los primeros casting repetía textos que se estudiaba de memoria, sin conocer el significado de lo que estaba pronunciando. Eso la llevó a retomar los estudios, a realizar un curso intensivo, por el temor a interpretar únicamente personajes latinos.

Su primer papel fue en Knock Knock, en el que trabajó con Keanu Reeves. Desde entonces no frenó, pero siempre le esquivó a la fama. Sabe que es parte de su trabajo, de su éxito constante, pero no suele dar muchas notas si no es por las presentaciones oficiales de las películas. Tampoco concurre a fiestas vinculadas a la farándula de Hollywood.

Ana de Armas y Ben Affleck Ana de Armas y Ben Affleck

En los últimos años cobró gran resonancia su romance con el actor Ben Affleck. Se conocieron en 2019 y se distanciaron en 2021. Si bien no trascendió, se conoció que fue en buenos términos. De alguna manera, habría sido un acuerdo entre ellos: Ana habría le planteado su deseo de ser madre en algún momento, pero Affleck ya no quería volver a ser padre (tiene tres hijos). Ante esa incompatibilidad prefirieron que ninguno de los dos perdiera su tiempo en esa relación. Poco después, el ex Batman oficializó su relación con Jennifer Lopez.

La trayectoria profesional de Ana de Armas continuó en ascenso, y en 2021 se convirtió en la nueva chica Bond cuando la convocaron para Sin tiempo para morir, la entrega número 25 de la saga sobre el agente 007. Hoy es una de las grandes figuras de la meca del cine, habla inglés de manera fluida, se maneja en todas las ramas de la interpretación y logró no quedar encasillada. Y ahora, será nada menos que Marilyn Monroe. Desde aquí en más, con mucho por explorar, Ana tiene todo para ganar.