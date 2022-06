crisis de agua en Anzoátegui ha generado protestas

En dos oportunidades al menos un centenar de personas se lanzaron a la calle para manifestar su descontento ante la crisis de agua en Anzoátegui, específicamente en el municipio Peñalver.

El epicentro de las protestas fue el emblemático Puente de Piedra, lugar que comunica las ciudades de Píritu y Puerto Píritu. Allí fue donde los vecinos se congregaron con pancartas y mensajes alusivos a la escasez del agua.

Ahora es noticia: Dificultades en la alimentación disminuye asistencia escolar al oeste de Anzoátegui

Largas caminatas

Los habitantes sostienen que se han visto en la necesidad de caminar hasta diez kilómetros para ir en la búsqueda del vital líquido.

Aseguran que es una situación «desesperante», y se mantienen a la expectativa de posibles soluciones que puedan mejorar la precaria condición en la que viven.

Situación similar se repite en el eje norte de la entidad anzoatiguense, comprendido por los municipios Urbaneja, Sotillo, Bolívar y Guanta; dónde la interrupción del sistema de distribución de agua potable se ha vuelto también una constante.

Falta de acción para solventar la crisis de agua en Anzoátegui

En el caso de Peñalver (zona oeste), la escasez del agua es una situación que se ha agravado por la falta de mantenimiento en las tuberías que surten a las comunidades adyacentes.

La falta de acción por parte de la Hidrológica del Caribe ha ocasionado que los peñalverianos duren entre cinco y diez meses sin el recurso hídrico.

Tal es el caso de los vecinos de la comunidad de Pueblo Viejo, quienes señalaron que han visto el punto más crítico de la crisis durante los últimos dos trimestres del año, al verse obligados a llenar sus recipientes con agua de la quebrada que atraviesa el municipio.

Así lo aseguró Fermín Matute, habitante del sector Antigua Misión, «este problema afecta de manera directa a 20.000 puerto piriteños aproximadamente; que buscan repuestas ante la ausencia de agua en sus hogares».

Matute indicó que debido a la falta de higiene en el agua, los menores de edad de su comunidad contrajeron enfermedades como diarrea y escabiosis.

De acuerdo con Nubia Bericote residente de la calle Las Flores de Peñalver, comentó a NTA que se ha dirigido directamente al gobernador del estado. Para informarle la problemática del agua, sin embargo hasta el momento no se han obtenido avances concretos en esta situación que deteriora la salud de los anzoatiguenses.

«Le dije a Luis José Marcano que estamos cansados de tantas promesas y promesas. Él me dijo que estaban trabajando, pero no entiendo qué tanto trabajan. Si no están capacitados para resolver la escasez del agua, que busquen a otras personas que sí lo estén», enfatizó la mujer.

Bericote indicó que lleva seis meses sin agua por tubería en su casa y se ve en la necesidad de gastar $15 y $20 en cisternas para llenar los tanques de su hogar.

Opinión experta sobre la crisis de agua en Anzoátegui

De acuerdo con el ingeniero Adolfo Sánchez, la solución a la grave situación del agua que enfrente la zona oeste de Anzoátegui consiste en garantizar la operatividad de los motores de la planta de Santa Clara, ubicada al oeste del municipio, esto a través de mantenimientos correctivos y preventivos en los equipos.

Para Sánchez, este es un trabajo mancomunado que debe hacer el gobierno nacional y regional para brindarle soluciones a los habitantes del ayuntamiento.

«Primero debemos acudir a la oficina de Hidrocaribe. Ellos son los encargados de darnos repuestas. Hablo en primera persona porque yo también soy víctima de esta crisis», señaló.

El ingeniero manifestó su deseo de contribuir al mejoramiento de las tubería matriz para que el líquido pueda llegar a las casas.

«Solo así evitaremos la corrupción que se ha creado entre cisterneros y funcionarios», puntualizó Sánchez.

Finalmente exhortó a las autoridades competentes a abocarse a resolver esta crisis de suministro hídrico que afronta el ciudadano común.

A su juicio, es motivo de infelicidad para miles de puerto piriteños que se mantienen a la espera de mejoras en los servicios públicos de sus comunidades, principalmente la grave escasez del agua.

Para conocer las noticias del momento síguenos en nuestra cuenta en Twitter @nta_vzla, Instagram, Facebook y nuestros grupos de WhatsApp.