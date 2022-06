Horóscopo del 28 de junio 2022 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este martes 28 de junio de 2022. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

Para este martes 28 de junio, Mhoni Vidente te dirá lo que le depara a cada signo zodiacal en sus horóscopos, pues quedan pocos días para que termine este mes y se avecinan muchos cambios para la mayor parte de las personas en el amor, salud, dinero y profesional.

ARIES

Evita criticar a la forma de ser de tu pareja, y mucho menos le lleves la contraria. Es vital que mantengas la compostura, pues aunque sea un poco empalagoso eso significa que te ama. Hoy es una buena oportunidad cambiar tu rutina, es posible que se te presenten cosas especiales. Si tienes mascotas, se más cercano a ellas, y deja que su contacto te libre de esas malas energías que no te dejan levantar cabeza.

TAURO

Es necesario disminuir las brechas que se han abierto en los últimos tiempos con alguien a quien aprecias, antes de que dichas fisuras se ensanchen. Es necesario que la luz retorne a la casa, y que no haya nada que se interponga entre tu pareja y tú; deben dialogar y acordar. Este día te vas a enfrentar a una posible disminución de tus ingresos, es momento de analizar si tu trabajo es sustentable en el futuro.

GÉMINIS

Donde come uno, bien pueden hacerlo dos. No temas a la economía ni a la convivencia, pues este cambio que tu pareja reclamaba desde hace tiempo es necesario y inaplazable. Es tiempo de que reivindiques tu economía, cada vez tienes menos dinero y no has hecho un plan de ahorro. Hay que salir de esos espacios que no te hacen bien.

CÁNCER

Has conseguido grandes cosas para llegar a dónde estás ahora, pero es tiempo de un cambio de dirección pues necesitas de un cambio. Olvídate de la falsa humildad: es hora de destellar con tu potencial. No hay mañana cuando se trata de la seguridad en ti mismo. Necesitas reafirmarte y debes hacerlo ahora mismo, sin lugar a dudas. Respecto al amor, debes intentar ser más afectuoso con tu pareja o podría darse un distanciamiento difícil de volver a acortar.

LEO

Hoy aprenderás una importante lección en tu relación de pareja, dicha situación será muy importante y no debes olvidarla. Tienes que poner más atención en tu trabajo, no es momento de complicarte tu situación económica. Deja de lado los pretextos y toma a tu bienestar como tu meta más importante.

VIRGO

Hay cierta tensión en el aire y no te explicas porqué. Revisas tus comportamientos y no consigues hallar qué pudiste haber hecho que provoque esa molestia. Pierde cuidado, y en todo caso se más empático: la persona a tu lado tiene derecho a estar enojada o triste por razones que solo le atañen a ella. Este es un momento bueno para reconciliarte con un pasado que te duele. Deja que se quede atrás, y date lo que mereces: un corazón libre de amargura.

LIBRA

Lo que se dice una vez no puede desdecirse, y deben afrontar las consecuencias de tus palabras. Hoy no va a bastar con una disculpa, tendrás que considerar un total cambio de actitud. Es un día para acudir a ese lugar en el que deseas desarrollarte y donde, hasta ahora, no has tenido suerte para entrar. En el amor, no seas tímido, pues las oportunidades nunca favorecen a los cobardes.

ESCORPIÓN

Hay aprendizajes del amor que solo pueden realizarse mediante ensayo y error: sobre la marcha y, en ocasiones, haciendo daño. Día con día vamos descubriendo los límites de nuestra pareja. No puedes seguir de brazos cruzados esperando que tu situación financiera mejore sola, es momento de actuar. Debes poner atención a tu alimentación, para así evitar algunos problemas de salud.

SAGITARIO

Es un buen momento para salir de esta rutina que amenaza con convertirse en un pantano del que su amor no pueda salir. La sorpresa, la espontaneidad y el romance deben ser la clave de aquí en adelante. Los resultados en tu trabajo te permitirán establecer qué funciona y qué no, y en donde es necesario invertir mayor esfuerzo. Caminar va a ayudarte con esos problemas de espalda que no te dejan en paz. Ayuda a tu cuerpo a evitar la tensión.

CAPRICORNIO

Tu pareja espera de ti un acto que la sorprenda. Algo que le haga sentir que debajo de la superficie de calma hay una persona apasionada. En los negocios es momento de insistir y resistir, esta mala estación está por llegar a su fin. La comida que más te gusta es la que más mal te hace, así que debes cuidar lo que comes.

ACUARIO

Hay una pequeña corriente de rencor que va y viene entre tu pareja y tu, esto les hacen daño, y no han sabido lidiar con ello, así que ya es momento de que pongan las cartas sobre la mesa. En el trabajo tienes que salir y arriesgarte. Hasta ahora has quedado como otra parte más de equipo, como un engranaje más de la maquinaria y ese anonimato no te ha permitido demostrar lo mucho que vales por tu cuenta. Es importante que aprendas a lidiar con las ausencias y las despedidas, son parte de la vida.

PISCIS

Este día es para que después de sus actividades de rutina, tu pareja y tu salgan a algún lugar para que pasen un momento especial. En el aspecto laboral no es un buen tiempo para el combate directo, por lo que debes dejar estrategias agresivas. Lejos de ello, hay que concentrarse en el trabajo. Tu cuerpo es un templo, y debes cuidar de él, es tiempo de mejorar tu alimentación y hacer un poco de ejercicio.