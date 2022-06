Cabello contra Bachelet tras decir que no hay libertad de expresión

Luego de que la oficina del Alto Comisionado de la ONU para DDHH, publicara un nuevo informe sobre la situación de Venezuela, el chavista Diosdado Cabello arremetió contra Michelle Bachelet y dijo que «afortunadamente» ya se va de la ONU.

Este lunes, Cabello dijo que Bachelet «debería revisar» lo que pasa en otros países y otros casos, por ejemplo, como el de la extradición a EEUU de Julian Assange.

«Cuando lo manden a EEUU lo condenan a la muerte, y cuando no hay nada que decir, ella inventa algo sobre Venezuela, debería revisar cómo ella dejó el estado de Mapuche en Chile cuando fue presidenta y hoy habla de DDHH, pero eso no lo van a ver ellos. Pero no importa, nosotros estamos obligados a decir la verdad: que hay plena y absoluta libertad de expresión y de expresarse en Venezuela», declaró a medios de línea oficialista.

«Dicen que no hay libertad, que están en dictadura ¿En verdad en una dictadura pueden hacer eso? ¿En verdad? Es ridículo el planteamiento de decir que hay violación a libertad de expresión. Afortunadamente dijo que ya se va, que no presentará su candidatura, pero falta ver porque lo mismo dijo Almagro».

Bachelet, denunció la estigmatización y criminalización de periodistas y el bloqueo arbitrario de medios de comunicación. En su nuevo informe sobre la situación de los DDHH que será presentado este 29 de junio, Bachelet sostuvo que continúan las violaciones al derecho a la libertad de expresión en Venezuela.

«El ACNUDH siguió documentando casos de violaciones del derecho a la libertad de opinión y de expresión que afectan a periodistas, trabajadores de los medios de comunicación y medios de comunicación, personas defensoras de los derechos humanos y representantes de la sociedad civil. Se documentaron 34 casos, entre ellos hostigamiento, censura y confiscación de equipos de medios de comunicación. El ACNUDH siguió registrando relatos de autocensura por temor a represalias».