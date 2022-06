Caracas | Ciclón tropical preocupa a habitantes de la parroquia Macarao

1420576

Caracas.- Ya pasó más de un año del desbordamiento de la quebrada Angelinos, en la parroquia Macarao, y con el paso del ciclón tropical Dos, los habitantes del sector se sienten preocupados debido a que en el lugar hay desechos sólidos que pueden obstaculizar los canales de este flujo agua.

Una de los habitantes que reside en la avenida principal de Macarao a 50 metros de la sede de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), Karen Hernández, explicó a El Pitazo que en las adyacencias de la quebrada hay unas 20 viviendas que pueden ser alcanzadas por la corriente si su nivel se incrementa.

«Yo quedé con un trauma desde el año pasado, apenas cae una lluvia y yo me despierto. Incluso ayer a las 2:00 am apenas sentí la lluvia me paré porque ya es una costumbre asomarme al balcón para ver si es fuerte o se desborda la quebrada», dijo la caraqueña.

La residente de Macarao recuerda que el pasado 24 de junio del 2021, cuando la zona se inundó, las autoridades llevaron maquinarias para abrirle camino a la corriente de agua, pero los escombros solo fueron movidos a unos de los lados.

«Ya pasó un año, se han registrado lluvias, creció la maleza y tapó todo el basurero, pero allí hay urnas, escombros y palos que si vuelve a llover, no me quiero imaginar lo que puede suceder», añadió Hernández.

Asimismo, añadió que cuando la quebrada Los Angelinos sobrepasa su límite y se desborda e incluso llega a las viviendas que se encuentran en las cercanías y el paso vial por donde se movilizan sus habitantes.

La habitante recalcó que cuadrillas visitaron la zona, pero considera que aún falta que retiren con maquinaria los escombros que pueden trancar el cauce del agua.

«Con el crecimiento de la quebrada quedamos incomunicados. No hay entrada ni salida de vehículos a menos que vengan cuadrillas a medio limpiar y se hace un medio canal para uno caminar unos 20 metros que es la zona, donde no hay tanto desastre para poder salir y entrar a Macarao», relató.

Otra de las residentes de Macarao, María Urribarri, recalcó que cuando crece el nivel del agua de la quebrada afecta a todos los vecinos del Maracao porque se tranca el acceso al lugar, el cual solo puede ser atravesado a través de camionetas rústicas, camiones y ocasionalmente motocicletas.

El equipo de El Pitazo consultó a Protección Civil (PC) y Bomberos del Distrito Capital sobre la situación en el sector de Macarao y aseguraron que en las últimas horas no se reportaron ni desbordamiento ni inundaciones, y se mantienen atentos a cualquier eventualidad.

Finalmente, Hernández clamó por que se tomen acciones a tiempo para evitar que sucedan tragedias, que las personas queden damnificadas o existan más colapsos en las vías principales provocados por las precipitaciones.

Katherine DonaGran Caracas

