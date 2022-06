España | intervención de Zelenski y cortes de tráfico en Madrid

La Cumbre de la OTAN 2022 da comienzo este miércoles, 29 de junio, donde los diferentes líderes de los países que lo forman se reúnen en IFEMA, en Madrid, durante dos días. Sigue en directo el primer día de la Cumbre de la OTAN, la última hora de las carreteras cortadas y la participación por videollamada de Volodímir Zelenski.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha señalado este lunes a su entrada en la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid que la reciente decisión de Turquía de retirar su veto a Finlandia y Suecia reafirma el «firme» apoyo de los aliados a Ucrania mientras lidia con la guerra con Rusia.

«Estamos todos juntos, la UE y la OTAN. Compartimos los mismos valores, los mismos principios y es por eso que hoy, en las próximas horas trabajaremos con todos nuestros colegas para preparar el fortalecimiento de esta asociación», ha enfatizado Michel.

Unidas Podemos se ha mostrado en contra de aumentar el número de destructores de EEUU en la base naval de Rota (Cádiz) y analizará su voto cuando el Congreso tenga que avalar esta petición estadounidense que supone una modificación del Convenio de Cooperación para la Defensa entre EEUU y España firmado en 1988.

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha recalcado este miércoles que a la formación morada no le gusta ese pacto, que «significa más militares y destructores norteamericanos y una mayor dependencia y sumisión a Estados Unidos».

El primer ministro italiano, Mario Draghi, apoyó hoy la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN y consideró que esta ampliación «reforzará» la Alianza y mejorará significativamente su misión defensiva en la región euro-atlántica.

«Italia acoge la adhesión a la Alianza Atlántica de Finlandia y Suecia, según el artículo 10 del Tratado de Washington», declaró Draghi en un comunicado durante la cumbre de Madrid.

Se trata, alegó, «de una decisión soberana, tomada democráticamente, por dos países que son miembros de la Unión Europea y que comparten los principios que inspiran la Alianza Atlántica, con la que desde hace años colaboran estrechamente».

Primeras imágenes de la intervención del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la cumbre de la OTAN por videoconferencia.

Ya está resulto el fallo de protocolo que dejaba ver la bandera de España mal colocada durante la intervención del presidente PedroSánchez. La OTAN ha pedido disculpas asumiendo el error. Ha sido la portavoz de Stoltenberg, Oana Lungescu, quien en un mensaje en Twitter ha pedido públicamente esas disculpas.

«Debido a un error, la bandera española estaba mal colocada al comienzo de la cumbre. El error fue corregido inmediatamente, como se puede ver en la foto. La OTAN pide sinceras disculpas por este error y agradece a España la excelente acogida de la cumbre», ha escrito Lungescu.

