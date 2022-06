México | VIDEO l «Se encharca» la casa de Samuel García y Mariana Rodríguez

La casa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, y la influencer, Mariana Rodríguez, se encharcó debido a la estruendosa lluvia que se produjo la tarde de este martes y en medio de la fuerte crisis de escasez de agua que padece la entidad.

Por medio de sus historias de Instagram, Mariana Rodríguez, también esposa del gobernador, compartió un video de cómo la lluvia causó algunos estragos al interior de su hogar.

De hecho, Mariana Rodríguez grabó los instantes cuando el agua comenzó a filtrarse por medio de una ranura del techo de su vestidor, por lo que comenzó a juntar el agua en una cubeta y así reutilizarla en el baño.

A su vez, en el video de Mariana se aprecia que limpió con un trapeador toda el agua de lluvia que se metió a su casa, mientras que su esposo disfruta del fenómeno que tanta falta hizo al estado.

Entre risas, la influencer también explica que la lluvia se produjo después que se ‘bombardeara’ las nubes de Nuevo León; sin embargo, le pregunta de manera sarcástica a Samuel García sobre si mandó a ‘bombardear’ su clóset.

Y es que Samuel García pidió al equipo que trabaja en el bombardeo de nubes con yoduro de plata, priorizar la lluvia en la zona de la sierra para que los escurrimientos propicien el llenado de la presa La Boca, en el municipio de Santiago.

“Estamos empezando a bombardear pa’ que la nube se quede aquí y llueva aquí 6 ó 7 horas, no quiero que se vaya a Galeana, no me interesa que se me vaya al norte, aquí ocupo la nube lloviendo 7 horas”, explicó durante una transmisión en vivo, mientras mostraba un mapa de Nuevo León.

Previamente, el mandatario confió en que se pueda generar la lluvia aprovechando la humedad que se presenta en la región.

García Sepulveda detalló que ante una presa de La Boca seca, es complicado el bombeo del vital líquido hacia la zona sur de Monterrey y el municipio de Santiago.

“A toda mi gente del sur (de Monterrey), yo ahí viví toda mi vida en el Paseo, me hablan todos los días tíos, vecinos, primos ¡He qué pedo por qué no llega el agua!, pues porque La Boca alimenta a este sector y está en cero”, comentó García.

Finalmente, también pidió a la ciudadanía ponerse en sus zapatos, debido a que ha sido difícil cumplir con el abasto por los bajos niveles de las presas.