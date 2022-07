Colombia ¡Otro más! Carlos Negret también renunció al Nuevo Liberalismo

Este viernes, el exdefensor del Pueblo, Carlos Negret, anunció públicamente que también renuncia al Nuevo Liberalismo, según indico, por la «personalización» del movimiento político.

A través de un comunicado, Negret manifestó que la decisión tiene que ver además con la espera de más de tres meses para la convocatoria al Tribunal de Ética, que fue realizada por el director del Nuevo Liberalismo, precisamente por la postura independiente que tomó en las elecciones presidenciales.

«Cuando tomo la decisión de adherir a una candidatura, diferente a la de Centro Esperanza, me dicen que me van a mandar a un tribunal de ética. Tengo tarjeta profesional de abogado y llevo tres meses pendientes a que me llamaran al tribunal. No ocurrió y realmente no tiene sentido. No es un tema personal, es político», dijo el político en entrevista con Blu Radio.

Además, Carlos Negret manifestó que tras hacer parte de la colectividad, se enteró que «el talante democrático, el pluralismo y la tolerancia como principios rectores de la plataforma política, no gobernaban la organización interna y el proceso de toma de decisiones», dice el comunicado.

Incluso, el exdefensor del Pueblo expuso que al interior del Nuevo Liberalismo hay «una explotación del nombre de Luis Carlos Galán», y que debe ajustarse a las políticas del siglo XXI.

Por: 30 Minutos

Autor: Juliana Montoya

Fecha de publicación: 2022-07-01 09:49:13

Fuente