Cardi B sorprende ‘Hot Shit’ junto a Kanye West y Lil Durk

Ya ha salido el esperadísimo nuevo sencillo de Cardi B al que ha llamado Hot Shit, y lo hace con unos colaboradores de lujo, ni mas ni menos que Kanye West y Lil Durk. La primera canción de la artista neoyorquina desde Bet It, lanzada el pasado noviembre como parte de la banda sonora de la película Bruised, película que trata sobre una luchadora de MMA que atraviesa el peor momento de su carrera deportiva y afronta el retorno de su hijo, al que abandonó siendo un bebé y que está dirigida por Halle Berry.

El tema es un rap duro sin medias tintas, en el que los artistas alardean de las grandes riquezas que tienen. Este tema se supone que debía de abrir la veda definitivamente para el esperadísimo segundo álbum de Cardi B, aunque este propósito lo hayan tenido ya muchas otras canciones las cuales eran propuestas mucho más arriesgadas e interesantes que Hot Shit.

#CardiB says she wanted to cancel the release of her new song because people “dropped the ball” but she says it’ll arrive on time just without the music video. pic.twitter.com/qQoOfrLzAs

— Tony M. Centeno (@_tonyMC) June 27, 2022